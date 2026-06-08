Ferrari, Porsche și Ford Mustang, o parte dintre autovehiculele de colecție expuse la Iulius Mall Cluj, în cadrul „Classic Car Show” (P)

Pasionații de automobile clasice, dar și curioșii care vor să afle mai multe despre mașinile care au scris istorie sunt așteptați la Iulius Mall Cluj. Până pe 11 iunie 2026, „Classic Car Show” by Carpathian Classic aduce 12 mașini legendare: Porsche 911, Lancia Delta Integrale, Maserati Merak și multe altele.

Iubitorii mașinilor de colecție pot admira, în Atriumul Iulius Mall Cluj, până pe 11 iunie, mai multe modele clasice cu design atemporal, care au rămas în istorie: Ferrari 348, Porsche 928, Porsche 911, Lancia Delta Integrale, Mini Cooper, Ford Mustang, MG MGA, Volkswagen Golf 2 GTI, Mercedes W123 Coupé, Fiat 500 Transformabile, Maserati Merak dar și un model extrem de rar de Alfa Romeo Osso di Seppia.

Expoziția „Classic Car Show” este organizată de Carpathian Classic, iar colecția „Classic” cuprinde vehicule cu o vechime de peste 30 de ani, embleme ale istoriei, certificate FIVA sau Retrombil. Toate cele 12 exponate din Atriumul Iulius Mall Cluj simbolizează tradiția și măiestria inginerească.

Mai mult, pasionații vor putea participa la tururile ghidate susținute de un reprezentant al Carpathian Classic, care va povesti istoricul fiecărui model, dar și cele mai interesante detalii. Primul tur ghidat începe la ora 17:00, în Atrium.

Vino la Iulius Mall Cluj și descoperă istoria celor 12 automobile de colecție!

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