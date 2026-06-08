Doi bărbați au fost prinși cu peste 500.000 de euro falși. Suspecții încercau să vândă 100.000 de euro contrafăcuți!

Doi bărbați din Oradea au fost reținuți de polițiști după ce au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să pună în circulație aproape 100.000 de euro falși și 1.000 de franci elvețieni contrafăcuți.

Doi bărbați din Oradea au fost reținuți de polițiști după ce au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să pună în circulație aproape 100.000 de euro falși și 1.000 de franci elvețieni contrafăcuți. Foto: pixabay.com

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au organizat un flagrant în urma căruia doi bărbați din Oradea au fost surprinși în timp ce ar fi încercat să vândă aproape 100.000 de euro falși.

În urma intervenției, anchetatorii au descoperit în autoturismul unuia dintre suspecți alte 404.000 de euro falși, astfel că suma totală a bancnotelor contrafăcute ridicate depășește jumătate de milion de euro. De asemenea, asupra acestora au fost găsiți și 1.000 de franci elvețieni contrafăcuți, conform ziare.com.

În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit în autoturismul unuia dintre suspecți alte bancnote false, în valoare de 404.000 de euro, majoritatea în cupiuri de 500 de euro.

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, polițiștii au efectuat ulterior trei percheziții domiciliare în municipiul Oradea, la adrese asociate persoanelor cercetate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul IPJ Satu Mare și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor.

Suspecții au fost reținuți

La data de 7 iunie, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar luni, 8 iunie, urmau să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, într-un dosar penal privind infracțiunea de punere în circulație de valori falsificate.

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