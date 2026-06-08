CFR Cluj va apela la un antrenor portughez dacă Edi Iordănescu refuză să vină în Gruia!

CFR Cluj este în continuare fără antrenor principal după plecarea lui Daniel Pancu, dar perioada până când va numi un nou tehnician în funcție se va încheia în această săptămână.

Edi Iordănescu are șanse să fie noul antrenor al CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Principala țintă a CFR-ului în această perioadă rămâne instalarea lui Edi Iordănescu, fost selecționer al României și tehnician al grupării din Gruia în două perioade, 2018 și 2020/2021.

Sub comanda sa, ardelenii au câștigat patru trofee: două Supercupe și două titluri de campioni. Cu toate că Neluțu Varga, patronul echipei, spunea că noul antrenor va fi anunțat luni, 8 iunie, se pare că termenul s-a prelungit pânâ la finalul săptămânii.

„Prezentăm noul antrenor săptămâna asta! Cert e că până când pleacă echipa în cantonament va fii numit un nou antrenor”, a spus Neluțu Varga, într-o intervenție în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Dacă refuză, un portughez vine la CFR!

În cazul în care negocierile cu Iordănescu Jr. se vor încheia fără un contract, ardelenii și-au pregătit și varianta de rezervă. Este vorba despre portughezul Antonio Folha (55 de ani), ultima oară antrenor la echipa secundă a celor de la FC Porto, anunță Fanatik.

Antonio Folha a avut un CV impresionant în calitate de jucător. El a îmbrăcat tricoul unor formații precum Braga, FC Porto, Standard Liege sau AEK Atena. Retras în vara anului 2005, el a reușit să strângă 18 trofee în total, majoritatea în tricoul clubului de pe Estadio do Dragao.

La naționala Portugaliei, el a contribuit cu 5 goluri în 26 de apariții. Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. Ulterior, el a pregătit echipa de tineret a „Dragonilor” și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora.

Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024, terminând sezonul 2022/2023 pe locul 5 din divizia secundă a Portugaliei.

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