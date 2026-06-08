Oficial. „U” Cluj, finanțare record de 14 milioane de lei.

FC Universitatea Cluj beneficiază de o alocare record în acest an: 14 milioane de lei, finanțare nerambursabilă. De asemenea, activitățile sportive ale Clubului Sportiv Universitatea vor beneficia de o susținere financiară în valoare de 8 milioane de lei.

„U” Cluj obține 14 milioane de lei, sumă record din fonduri nerambursabile| Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Local va dezbate spre aprobare, în cadrul ședinței extraordinare programate pentru marți, 9 iunie, alocările de finanțări nerambursabile destinate ONG-urilor și asociațiilor sportive, culturale și sociale din Cluj pentru anul 2026.

„U” Cluj, echipa de suflet a Clujului, va beneficia de una dintre cele mai generoase sume: aproape 3 milioane de euro.

Oficial. „U” Cluj, finanțare record de 14 milioane de lei.

„Se aprobă alocarea sumei de 14.000.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2026, pentru Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj, în vederea susținerii activităților sportive de antrenamente, pregătire specifică în țară și în străinătate, selecție de jucători, promovare a jucătorilor (jucătoarelor) la loturile naționale și la echipa de seniori (senioare), participare în Campionatele organizate de Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal, campionate şi competiții internaționale, promovarea fotbalului în rândul tinerilor, în cadrul programului «Promovarea sportului de performanță»”, se arată în proiectul ce va fi supus aprobării Consiliului Local.

În cadrul aceluiași proiect destinat promovării sportului de performanță, Clubul Sportiv Universitatea va beneficia de 8 milioane de lei, iar Clubul Sportiv CFR Cluj – 135.000 lei.

În ceea ce privește alocarea destinată „U” Cluj, suma de 14 milioane de lei este una dintre cele mai generoase alocări din finanțări nerambursabile obținute de clubul de fotbal clujean, după parcurgerea etapelor legale de înscriere în cadrul proiectelor finanțate.

Inițial, Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj a solicitat alocarea a 15 milioane de lei.

Comisia de analiză şi selecție a proiectelor structurilor sportive, întrunită la finalul lunii trecute, a constatat că Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj a depus cererea de finanțare în termen şi a îndeplinit condițiile de eligibilitate, iar suma finală alocată este de 14.000.000 de lei. De altfel, cele două contestații depuse au fost respinse, se mai arată în documentul citat.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

În 2025, FC Universitatea Cluj a beneficiat de 13,3 milioane de lei.

Alte structuri sportive care obțin finanțări nerambrusabile în 2026:

*3.000.000 de lei – Asociația Club Sportiv U-BT

*800.000 de lei – Federația Română de Handbal

*600.000 de lei – Federația Română de Volei

*470.000 de lei – Asociația Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj

*450.000 de lei – Federația Română de Tenis de Masă.

În 2026, proiectele sportive beneficiază de un buget de - 30.800.000 lei.

De asemenea, în acest an, bugetul alocat pentru proiectele culturale este de 18.200.000 lei și 900.000 lei pentru proiectele cu caracter social.

Propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor, pentru cofinanțarea proiectelor depuse în baza Legii 350/2005 și a regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, a fost publicat la finalul lunii mai.

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