„U” Cluj se pregătește în Austria. Adversarii pe care îi va întâlni în amicale.

După ce a încheiat sezonul pe locul secund și a ajuns până în finala Cupei României, „U” Cluj speră să depășească performanța din ediția trecută.

U Cluj se deplasează în Austria pentru pregătirea de vară / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

„Studenții” se reunesc pe 16 iunie și, după doar trei zile, se vor deplasa în Austria pentru stagiul de pregătire din această vară. Ardelenii vor petrece două săptămâni în Stiria și va disputa patru partide amicale împotriva unor formații de primă ligă din Slovenia, Ungaria și Serbia.

Jucătorii antrenați de Cristiano Bergodi vor pregăti la Bad Radkersburg primul sezon în care vor evolua în UEFA Europa League. Pe lângă numeroasele sesiuni de antrenament, clujenii vor avea patru meciuri amicale, conform următorului program:

22 iunie: ”U” - NS Mura (locul 8 din prima ligă din Slovenia)

27 iunie: ”U” - Ujpest (locul 7 din prima ligă din Ungaria)

2 iulie: ”U” - FK Vojvodina (locul 2 din prima ligă din Serbia)

3 iulie: ”U” - Nyiregyhaza Spartacus (locul 9 din prima ligă din Ungaria).

Noul sezon va debuta cu primul tur al preliminariilor UEFA Europa League (9 și 16 iulie), în timp ce stagiunea internă va fi deschisă de SuperCupa României, programată pentru 12 iulie, la Craiova, iar ediția 2026-2027 a Superligii își are startul în weekend-ul 18-19 iulie.

Constantea, încrezător înaintea noului sezon!

Președintele clubului, Radu Constantea, speră ca alb-negrii să depășească performanța obținută în ediția anterioară. „Vedem. Obiectivul nostru este să avem câți mai mulți jucători la reuniunea lotului pentru a putea pleca în cantonamentul din Austria cu lotul complet. Noi începem foarte devreme competiția europeană, plus că în prima lună a sezonului vom avea undeva la opt meciuri.

Reuniunea lotului va avea loc pe 16, iar în trei zile va pleca spre Austria. (n.r. dacă mai pleacă cineva) Vom analiza. Dacă va exista vreo plecare vom anunța. Avem un plafon salarial organizat pe care l-am stabilit și nu îl depășim. Rămânem în structura bugetului pe care o avem pentru următorul sezon”, a declarat oficialul lui „U” Cluj pentru digisport.ro.

Lista completă a posibililor adversari pentru ”U” Cluj, în primul tur preliminar din Europa League: Ferencvaros, Qarabag FK, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split și CSKA Sofia. Toate cele șase variante pe care le pot întâlni clujenii au experiență consistentă în cupele europene din ultimii ani.

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