Din categoria sporurilor nesimțite primite de judecători și șoferii lor. Pentru ce primesc unii 14.000 de lei/lună?

Unii judecători împreună cu șoferii lor încasează lunar sporuri de mii de lei, bani frumoși în vremuri de austeritate.

Unii judecători primesc sporur de circa 14.000 mii de lei lunar

Sporuile pentru confidențialitate și solicitare neuropsihică sunt, probabil, cele mai nesimțite sporuri de care beneficiază unii judecători și șoferii lor.

Magistrații primesc aproape fără exceție acest spor, însă doar la unele instanțe este acordat și pentru șoferi.

Spor de 14.000 de lei/lună la CCR

La Curtea Constituțională a României (CCR), președintele instituției - care are un salariu lunar brut de 47.074 de lei - primește și sporuri pentru confidențialitate și pentru solicitare neuropsihică în valoate cumulată de peste 14.000 de lei, potrivit defapt.ro.

Potrivit sursei citate, la CCR, șoferii nu primesc acest spor.

La Curtea de Apel București, președintele primește sporuri de confidențialitate și pentru solicitare neuropsihică în valoare de peste 8.000 de lei. În cazul șoferilor, acestea variază între 1.400 de lei și 1.800 de lei.

Primesc aceste sporuri și șoferii de la Curtea de Apel Iași sau de la Tribunalul București. La Tribunalul București, președintele instanței încasează peste 6.500 de lei din aceste sporuri, la un salariu de peste 26.000 de lei. Șoferii judecătorilor de la această instanță au salarii între 4.500 și 5.800 de lei, iar cele două sporuri le mai aduc între 1.400 de lei și 1.700 de lei, brut, lunar.

Decontări la aproape orice pentru șoferii procurorilor

La DNA și Parchetul General aceste sporuri nu se acordă șoferilor. Pentru șefii celor două instituții, aceste sporuri aduc la salariu un plus de circa 10.000 de lei.

Însă șoferii procurorilor beneficiază de:

„Decontare transport la de la locul de muncă”

„Decontarea chiriei”

„Decontare transport pe perioada concediului de odihnă”

„Decontare asistență medicală, medicamente și proteze”

„Decontare cheltuieli de delegare/detasare- diurnă, cazare și transport”

