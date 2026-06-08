UE a alocat o nouă tranșă de 2,8 miliarde de euro Ucrainei, din programul de sprijin european de 50 de miliarde de euro: „Angajamentul Kievului față de reformele substanțiale merită această plată”

UE alocă încă o tranșă din programul de sprijin european de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina.

UE a alocat o nouă tranșă de 2,8 miliarde de euro Ucrainei, din programul de sprijin european de 50 de miliarde de euro: „Angajamentul Kievului față de reformele substanțiale merită această plată”|Foto: pexels.com

Uniunea Europeană a alocat o tranșă în valoare de 2,8 miliarde de euro pentru Kiev, parte din programul de ajutor european de 50 de miliarde de euro.

Programul este menit să completeze bugetul național al Ucrainei în contextul războiului dus de Rusia contra țării vecine, transmit Reuters și dpa, potrivit Agerpres.ro

UE a alocat o nouă tranșă de 2,8 miliarde de euro Ucrainei, din programul de sprijin european de 50 de miliarde de euro: „Angajamentul Kievului față de reformele substanțiale merită această plată”

„Viteza și angajamentul Ucrainei față de reformele substanțiale merită această plată”, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos.

Aceasta este a șaptea plată pe care Ucraina o primește în cadrul schemei de finanțare europene.

Kievul poate primi alte 5,9 miliarde de euro în iunie

Prezentă luni la o reuniune informală a miniștrilor apărării din UE la Nicosia, șefa diplomației europene Kaja Kallas a spus că Ucraina se poate aștepta în această lună la o tranșă de 5,9 miliarde de euro din noul instrument de creditare european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini armata și finanțele țării.

6,6 miliarde de euro pentru un fond de înarmare

Miniștrii europeni au discutat, de asemenea, despre modul de utilizare a 6,6 miliarde de euro pentru un fond de înarmare separat, a spus Kallas. Alocarea acestor bani fusese blocată de Ungaria în mandatul fostului premier Viktor Orban, care a pierdut alegerile parlamentare desfășurate în aprilie în țara sa.

Kaja Kallas a explicat că a propus folosirea banilor pentru rambursarea parțială a cheltuielilor efectuate de țările membre ce au livrat arme Kievului, pentru a finanța noi achiziții comune și pentru a susține misiunea UE de pregătire militare în Ucraina.

Noi sancțiuni pregătite de UE pentru sprijinul acordat Rusiei

În plus, miniștrii de externe ai țărilor UE urmează să decidă săptămâna viitoare impunerea de sancțiuni asupra a peste 80 de indivizi și entități pentru sprijinul furnizat Rusiei.

Începând din 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au livrat Ucrainei ajutor de aproape 205 miliarde de euro, ce include sprijin umanitar, financiar și militar.

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