Avansează lucrările la noul bloc de locuințe sociale de pe strada Sobarilor. Emil Boc: „Nimeni nu este uitat, nimeni abandonat”.

Lucrările la imobilul de locuințe sociale de pe strada Sobarilor, investiție realizată de administrația locală, avansează în teren. „Lucrările se încadrează în termenul stabilit pentru finalizarea celor 35 de locuințe sociale”, spune primarul Emil Boc.

Avansează lucrările la noul bloc de locuințe sociale de pe strada Sobarilor. Emil Boc: „Nimeni nu este uitat, nimeni abandonat”.

În noiembrie anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a emis autorizația pentru realizarea unui nou imobil de locuințe sociale: este vorba de blocul de pe strada Sobarilor, un proiect social cu termen de realizare de doi ani.

În urma vizitei efectuate luni pe șantier, edilul Emil Boc a arătat că lucrările se încadrează în termenul stabilit:

„Stadiul lucrărilor este de 15% și se încadrează în termenul stabilit pentru finalizarea proiectului celor 35 de locuințe sociale, adică decembrie 2027”, a declarat primarul Emil Boc.

Avansează lucrările la noul bloc de locuințe sociale de pe strada Sobarilor. Emil Boc: „Nimeni nu este uitat, nimeni abandonat”.

Imobilul este proiectat cu un total de 35 de apartamente.

„Nimeni nu este uitat, nimeni abandonat”, a mai spus Emil Boc în mesajul video publicat pe pagina de Facebook.

Problema locuirii este una dintre cele mai mari provocări ale prezentului la nivel european, național și local. Prin politica de locuințe sociale, administrația locală depune eforturi pentru a oferi sprijin celor care sunt în nevoie. Astfel, locuințele sociale reprezintă un proiect menit să susțină persoanele cu venituri reduse din municipiul Cluj-Napoca.

Proiectul social de pe strada Sobarilor din Cluj-Napoca vizează edificarea unui bloc de locuințe sociale, cu un total de 35 de apartamente de 1, 2 și 3 camere (cu suprafața maximă 100 mp), cu locuri de parcare și adăpost de apărare civilă.

După cum a semnalat primarul Emil Boc, administrația Clujului acționează pe mai multe direcții pentru a oferi sprijin celor care o duc greu:

„Am construit în trecut locuințele din zona Oser, am finalizat locuințele de pe Ghimeșului, iar acum construim cele 35 de locuințe sociale de pe strada Sobarilor”, a explicat edilul Clujului.

„Cumpărăm locuințe de pe piață pentru persoanele cu venituri reduse. Până acum am achiziționat 126 de locuințe, oferind un cămin pentru aproximativ 580 de persoane.

Sprijinim plata chiriei. Peste 100 de beneficiari primesc un ajutor de până la 300 de euro pe lună. Derulăm acest program prin DASM - Direcția de Asistență Socială și Medicală pentru a-i sprijini pe cei care o duc greu și pentru a avea șansa să poată avea o locuință în Cluj-Napoca.

De asemenea, prin dezvoltarea orașului și a zonei metropolitane - prin proiecte precum cartierul Sopor și Trenul Metropolitan - creăm noi oportunități de locuire.

Prin toate aceste măsuri, încercăm să ne asigurăm că fiecare are șansa aici, la Cluj, la un loc numit ACASĂ”, a declarat primarul Emil Boc în mesajul citat.

Practic, proiectul din zona cartierului Iris, de pe strada Sobarilor, vine să suplinească nevoia de locuințe sociale pentru persoanele cu posibilități reduse, printr-un plus de 35 de apartamente. Valoarea investiției este de 55,8 milioane de lei, fără TVA.

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