PSD Cluj a votat împotriva lui Bolojan. Alexandru Cordoș: „Putem iniția moțiune de cenzură. Noi să ne asumăm guvernarea”.

Secretarul executiv PSD Cluj Alexandru Cordoș a spus că partidul din care face parte poate prelua guvernarea.

Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj: Ne asumăm guvernarea | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Imediat după încheierea votului, Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj și consilier județean a vorbit despre rezultatul de astăzi.

Alexandru Cordoș, PSD Cluj: „ Am spus stop experimentului Bolojan”

„Alături de peste 5.000 de colegi am participat la acest vot și am răspuns la nevoile de astăzi. Am participat 120 de președinți din toată organizația județeană (Cluj - n. red.). Am spus și am votat da. Am spus stop experimentului Bolojan. Am ales dezvoltarea, nu recesiunea. Am spus stop lucrurilor în care am crezut acum 10 luni. Organizația Județeană PSD Cluj a ales să spună «da» pentru oprirea aceste guvernări”, a declarat Alexandru Cordoș, secretar executiv PSD Cluj.

Potrivit acestuia, calea rămâne deschisă pentru o nouă etapă.

„Premierul nu mai are susținere politică și ar trebui să își dea demisia. Dacă nu face acest lucru, cu siguranță găsim alte căi. Retragerea miniștrilor PSD. Sunt convins că va analiza prim-ministrul. Aici nu este vorba de un om, ci de o coaliție. Lucrurile se pot schimba în bine. Partidul Social Democrat va iniția o moțiune de cenzură dacă aceste lucruri sunt epuizate sau dacă nu vom avea răspunsul scontat, iar ulterior sper ca mai mulți parlamentari să să se alăture acestui demers. Se poate numi un alt premier, din partea PSD. Putem noi și ne asumăm guvernarea. Am mai fost și stim că o putem face”, a mai spus Alexandru Cordoș.

PSD nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan prim-ministru

Social-democrații au decis să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Membrii partidului au votat aproape toți pentru retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan.

97,7% au votat „DA”, iar 2,3% au votat „NU”. În urma votului, premierul Ilie Bolojan nu mai are majoritate în Parlament. PSD asigura aproximativ 40% din voturile coaliției de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan, a declarat, duminică seară, că nu va demisiona din funcție, în ciuda crizei politice pe care ar putea-o genera retragerea Partidului Social Democrat (PSD) de la guvernare.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”, a fost întrebarea pentru membrii PSD.

În același timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă social-democrații vor decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor avea loc consultări oficiale cu președintele României, la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unei noi formule guvernamentale.

Astăzi, 20 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan a declarat că, de mâine așteaptă partidele la consultări.

PSD a organizat pe 20 aprilie o consultare în partid pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare. Aproximativ 5.000 de membri ai PSD au votat luni dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară la B1 TV că, dacă miniștrii PSD demisionează din guvern, îi va înlocui interimar cu miniștri deja existenți.

„Vom proceda conform prevederilor constituționale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moțiune de cenzură, el va funcționa în termenele care sunt prevăzute de Constituție. Acesta este un act de responsabilitate pentru țara noastră, practic, nu o agățare de funcție”, a declarat duminică seara Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.ro.

