Prim-ministrul Ilie Bolojan: „PNL nu va mai fi în coaliție cu PSD, dacă se generează o criză politică”

PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD, dacă se generează o criză politică și va trebui să-și reconfirme o decizie, a transmis, vineri, 17 aprilie 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.ro.

Șeful Executivului a fost întrebat la Radio România Actualități dacă se bazează în totalitate pe sprijinul colegilor din PNL și dacă vor exista „aripi” liberale care să dorească în continuare colaborarea cu PSD în actualul context politic, în care social-democrații au votat ieșirea de la guvernare în cazul în care premierul nu-și va da demisia din funcție.



„Partidul Național Liberal a avut o ședință pe această temă, în condițiile în care PSD a făcut anunțul legat de acest vot și așa mai departe, practic, s-a poziționat. În momentul de față există o poziție a Partidului Național Liberal, din care rezultă că dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Până la o altă decizie care poate apărea - ori întărirea acestei decizii, ori o altă decizie, într-un fel sau altul - lucrurile sunt decise. Aceasta este decizia pe care PNL a luat-o și, în funcție de ce se va vota luni, probabil că luni seară, marți dimineață vom avea o reacție pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a punctat că s-a ajuns într-o situație care cere o decizie din partea PNL.

„Am încercat să aplanăm lucrurile, știind sensibilitățile fiecăruia, încercând să construim încredere, dar s-a ajuns într-o situație în care inevitabil și PNL va trebui să-și reconfirme o decizie”, a afirmat Bolojan.

Șeful Executivului a mai spus că, atât timp cât va fi el președintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susține valorile de modernizare ale României.

„Și cred că doar prin guvernări care încurajează munca, respectă inițiativa privată, țin disciplină în finanțele publice, asigură ordinea în țară, să putem să progresăm în perioada următoare”, a arătat Bolojan.

Miercuri, 15 aprilie 2026, premierul Ilie Bolojan a mers la Cotroceni, pentru discuții cu președintele Nicușor Dan în contextul presiunilor făcute de PSD în Coaliție.

Partidul condus de Sorin Grindeanu cere demisia lui Bolojan și amenință cu retragerea miniștrilor din Guvern.

Șeful statului a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

Consultările vin în contextul referendumului intern al PSD, programat pentru 20 aprilie, care vizează rămânerea la guvernare și retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Ultimatumul lui Grindeanu pentru premier: demisia până în 23 aprilie sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern.

PSD organizează luni, 20 aprilie 2026, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Astfel, întrebarea adresată liderilor partidului va fi, cel mai probabil, dacă sunt de acord sau nu cu continuarea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan în funcția de premier.

Liderii PSD și-au pregătit strategia pentru ieșirea de la guvernare: premierul Ilie Bolojan urmează să fie informat că, dacă nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile iar partidul va pleca de la guvernare, potrivit surselor Antena3CNN.

