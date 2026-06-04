PSD negociază susținerea Guvernului Tomac. Trei condiții puse de Grindeanu!

PSD se declară dispus să discute cu premierul desemnat Eugen Tomac, însă anunță că sprijinul pentru viitorul Guvern va depinde de respectarea unor principii considerate esențiale pentru economie și protecția socială.

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, afirmă că România are nevoie urgentă de un executiv stabil și că partidul va analiza programul de guvernare și echipa propusă de Eugen Tomac înainte de a lua o decizie. | Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, afirmă că România are nevoie urgentă de un executiv stabil și că partidul va analiza programul de guvernare și echipa propusă de Eugen Tomac înainte de a lua o decizie.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi că social-democrații sunt pregătiți să poarte discuții cu premierul desemnat, Eugen Tomac, în vederea formării unei majorități parlamentare.

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Potrivit liderului PSD, partidul dorește să afle atât care este viziunea lui Tomac asupra programului de guvernare, cât și cine vor fi membrii viitorului cabinet.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare”, a transmis Grindeanu.

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Sorin Grindeanu a precizat că PSD își dorește respectarea unor principii clare pentru a susține viitorul executiv.

Printre acestea se numără reluarea investițiilor publice și stimularea economiei pentru recuperarea locurilor de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii, dar și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Social-democrații consideră că aceste măsuri trebuie să reprezinte priorități ale viitorului program de guvernare, în contextul dificultăților economice și sociale cu care se confruntă țara.

Tomac începe negocierile pentru formarea Guvernului

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Premierul desemnat urmează să înceapă consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități și obținerea votului de învestitură în Parlament.

Poziția PSD vine după ce și alte formațiuni politice au anunțat că vor analiza programul de guvernare și componența cabinetului înainte de a decide dacă vor susține sau nu viitorul executiv.

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