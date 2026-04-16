Bolojan NU PLEACĂ de la Guvern. I-a anunțat aseară, față în față, pe liderii PNL.

„Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”, le-a spus prim-ministrul Ilie Bolojan colegilor din PNL.

Premierul Ilie Bolojan le-a spus colegilor din PNL că nu își va da demisia din funcția de prim-ministru | Silviu Feroiu

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan a fost, într-o vizită surpriză la sediu PNL, partid pe care îl conduce și i-a asigurat colegii lui din formațiune că nu își va da demisia din funcția de premier.

Ilie Bolojan NU își dă demisia

„O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi (ieri, 15 aprilie 2026 - n.red.) la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată. Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia, iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face”, a spus Silviu Feroiu, consilier general PNL în Primăria Capitalei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bolojan: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”

Consilierul PNL a mai spus că Ilie Bolojan a fost întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, iar premierul a răspuns simplu și memorabil: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”.

„Un mesaj care spune multe despre determinare. Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele”, a conchis Silviu Feroiu.

Prim-vicepreședinte PNL: „Ilie Bolojan nu este o marionetă”

Despre situația tensionată din coaliția de guvernare a vorbit și Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

„Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați abișnuit în trecut. Nu își va da demisia! Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe (…) Nu exportați propria criză de identitate politică din partidul vostru (referire la PSD - n. red.) în toată țara! Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan”, a scris Ciprian Ciucu, joi, 16 aprilie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ieri, premierul Ilie Bolojan a mers la Cotroceni, pentru discuții cu președintele Nicușor Dan în contextul presiunilor făcute de PSD în Coaliție.

Partidul condus de Sorin Grindeanu cere demisia lui Bolojan și amenință cu retragerea miniștrilor din Guvern.

Șeful statului a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

Consultările vin în contextul referendumului intern al PSD, programat pentru 20 aprilie, care vizează rămânerea la guvernare și retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Ultimatumul lui Grindeanu pentru premier: demisia până în 23 aprilie sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern.

PSD organizează luni, 20 aprilie 2026, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Astfel, întrebarea adresată liderilor partidului va fi, cel mai probabil, dacă sunt de acord sau nu cu continuarea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan în funcția de premier.

Liderii PSD și-au pregătit strategia pentru ieșirea de la guvernare: premierul Ilie Bolojan urmează să fie informat că, dacă nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile iar partidul va pleca de la guvernare, potrivit surselor Antena3CNN.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

