UDMR, mesaj pentru PSD. Csoma Botond: „Nu mai avem nevoie și de o criză politică”.

UDMR îndeamnă partenerii de guvernare la responsabilitate și semnalează că o criză politică generată de disensiunile din Coaliție ar provoca presiuni nedorite pentru România. „Poziția UDMR este clară, dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie și de o criză politică”, spune liderul deputaților formațiunii, clujeanul Csoma Botond.

UDMR dorește stabilitate politică și să se continue cu formula actuală a coaliției de guvernare, inclusiv cu Ilie Bolojan premier, a declarat, miercuri, liderul deputaților formațiunii, clujeanul Csoma Botond.

Declaraţiile liderului deputaților UDMR, Csoma Botond, vin în contextul tensiunilor din Coaliție, între PSD și premierul Ilie Bolojan.

PSD organizează pe 20 aprilie o consultare în partid pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare.

„După adoptarea bugetului, eu am crezut că lucrurile se vor liniști puțin în coaliție. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Atunci am crezut, având în vedere că s-a obținut acel compromis, acel un miliard cerut de PSD pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, că vom intra cumva pe un făgaș mai calm, mai normal. Nu s-a întâmplat, nu știu ce se va întâmpla.

Poziția UDMR este clară - dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie și de o criză politică. (...) Sigur că se poate (și fără Ilie Bolojan premier - n.r.), nu cred că o coaliție stă într-un singur om, dar nu cred că ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat. Am avut un acord de coaliție care prevede și o rotativă în 2027, eu cred că ar trebui păstrat. (...) Nu cred că s-ar impune nicio schimbare de ministere. Nu știu ce ar justifica o schimbarea de ministere. Eu cred că ar trebui să rămână în aceeași formula”, a afirmat Csoma Botond, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.ro

El a adăugat că s-a ajuns la „anumite” încălcări ale protocolului coaliției, au fost atacuri în presă, „ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple”.

„Noi cred că am respectat acel protocol. Noi totdeauna am încercat să convingem partidele mai mari care fac parte din coaliție să fim puțin mai raționali, mai calmi, să încercăm să lucrăm pentru această țară, că toate aceste conflicte duc spre o creștere a unui anumit partid”, a afirmat acesta.

„Avem o conjunctură parlamentară” care obligă cele patru partide să conlucreze, a explicat marți președintele României. „Eu voi media, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a precizat Niculor Dan.

În PSD are loc în aceste zile consultarea internă privind viitorul guvernării, iar în 20 aprilie membrii de partid vor decide dacă vor continuă sau nu cu Ilie Bolojan ca premier și în ce formulă sau dacă ies de la guvernare.

Între timp, social-democrații continuă presiunile pentru a-l debarca pe Bolojan.

Sorin Grindeanu ar fi dispus să renunțe inclusiv la funcția de prim-ministru, care i-ar reveni în 2027, dacă liberalii i-a retrage sprijinul lui Bolojan, potrivit Antena 3 CNN. Social-democrații încearcă, în același timp, să-i ispitească și pe cei din USR cu promisiunea mai multor ministere.

Una dintre opțiunile luate în calcul PSD vizează reconfigurarea Coaliției. Astfel, în această perioadă social-democrații încearcă să renegocieze protocolul de Coaliție

Anterior, președintele PSD semnala că după votul din PSD sunt trei variante posibile: rămânerea în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a Coaliţiei.

La finalul lui martie 2024, Partidul Național Liberal (PNL) adopta o rezoluție care avertiza PSD: dacă social-democrații provoacă o criză prin răsturnarea Guvernului, partidele din Coaliție nu mai negociază o altă guvernare cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, potrivit rezoluției adoptate de PNL.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: