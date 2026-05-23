Zilele Clujului. Multiculturalitate, artă stradală și un emoționant spectacol de drone: Peste 100.000 de oameni au sărbătorit vineri orașul.

Peste 100.000 de persoane au participat vineri la evenimentele organizate în cadrul Zilelor Clujului 2026, într-o zi plină de concerte, activități pentru copii și familie, gastronomie, multiculturalitate, artă stradală, tururi ghidate și un emoționant spectacol de drone, lumini și videomapping.

Piața Unirii a fost unul dintre principalele puncte de atracție ale zilei, cu spectacolul „Wings of Rhythms - O lume, un ritm, o speranță”, susținut de elevii școlilor clujene alături de Young Famous Orchestra, sub bagheta dirijorului Vlad Agachi.

Zilele Clujului: Spectacolul Wings of Rhythms - O lume, un ritm, o speranță - Piața Unirii, 22 mai 2026|Foto: Primăria Cluj-Napoca

Seara a continuat cu concertele susținute de Mihail, Vița de Vie și Delia, precum și cu spectacolul de drone, lumini și video mapping, care a adus în fața publicului o nouă filă din povestea comunității clujene.

Atmosferă electrizantă în Piața Unirii din Cluj-Napoca|Foto: Primăria Cluj-Napoca

Spectacol de drone, lumini și videomapping în centrul Clujului|Foto: Primăria Cluj-Napoca

Pe strada Mihail Kogălniceanu, publicul s-a bucurat de Festivalul Gastronomic Internațional, de programul EthniCity, dedicat diversității culturale, precum și de momente artistice, dansuri, ateliere și activități interactive.

EthniCity: Multicultural Fest||Foto: Primăria Cluj-Napoca

Strada Universității |Foto: Primăria Cluj-Napoca

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de înfrățire Cluj-Napoca - Köln, standul german DWNT a propus degustări, demonstrații culinare, quiz-uri și mini cursuri interactive de limba germană.

Publicul s-a bucurat de Festivalul Gastronomic InternaționalFoto: Primăria Cluj-Napoca

Strada Potaissa a găzduit Tabăra Istorică, cu reconstituiri antice și medievale, demonstrații de armament, teatru de păpuși și activități pentru copii, iar Piața Muzeului, strada Universității și Bulevardul Eroilor au fost animate de concerte, jazz, caricaturi, spectacole stradale și momente artistice.

Strada Potaissa |Foto: Primăria Cluj-Napoca

În Parcul Central, clujenii au participat la Festivalul de Vin, Târgul Meșterilor Populari, Promenada Cărților, ateliere creative și educative, activități pentru mediu, Fun Zone, Caiac Smile pe Lacul Chios, evenimente sportive, karaoke comunitar și activități dedicate familiilor. Parcul Feroviarilor a adus în program EDUSPHERA - educație imersivă, activități IT pentru copii, ateliere creative, PICNIC Boutique și Galeria Cosmică.

Malurile Someșului au prins viață prin avanpremiera Vamos a la Playa 2026, la Plaja Grigorescu, cu expoziții, dezbateri, activități recreative și muzică.

Strada Iuliu Maniu |Foto: Primăria Cluj-Napoca

Programul zilei a fost completat de expoziții, conferințe, tururi ghidate, evenimente la muzee, la Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști și în alte spații culturale ale orașului.Zilele Clujului continuă până duminică, 24 mai, cu evenimente pentru toate vârstele, în peste 40 de locuri din oraș. Programul complet este disponibil pe site-ul evenimentului.

Zilele Clujului sunt organizate de Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, împreună cu partenerii care contribuie la povestea acestei ediții și la bucuria de a fi împreună.

