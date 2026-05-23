Atac cu drone la granița României: Mesaje RO-Alert în Tulcea. Reacția MApN.

Alertă sâmbătă dimineaţa, la granița României: Rusia a lansat un atac susținut cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert de avertizare.

MApN anunță că nu au fost raportate drone în spațiul aerian românesc, dar locuitorii județului Tulcea au fost alertați prin mesaje RO-Alert.

Ministerul Apărării (MApN) a anunțat, sâmbătă, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, susținute de Federația Rusă.

„Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09.05, în spaţiul aerian ucrainean, un grup de ţinte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naţionale a României. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO- Alert fiind transmis la ora 09.28”, potrivit unei informări publicate sâmbătă de MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.53.

Reprezentanţii MApN arată că „nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian”.

