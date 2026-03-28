Zile numărate pentru Coaliție. Grindeanu (PSD): „Propun să facem schimbări”.

Sorin Grindeanu anunță schimbări în actuala formulă a Coaliției de guvernare. „N-avem de ce să mai facem parte dintr-o coaliție care guvernează în acest mod”, spune liderul PSD.

Grindeanu: „N-avem de ce să mai facem parte dintr-o coaliție care guvernează în acest mod"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, prezent sâmbătă la Târgoviște, le-a propus social-democraților să facă schimbări.

În contextul în care ponderea partidului nu se reflectă în influența reală în Guvern, liderul social-democrat a susținut necesitatea unei resetări a actualei coaliții de guvernare.

Zile numărate pentru Coaliție. Grindeanu (PSD): „Propun să facem schimbări”.

„Nu pot să nu spun că cele 45% cât reprezintă PSD în interiorul acestei coaliții (de guvernare - n.r.) nu ne pun pe poziția de prim partid în această coaliție. Da, a fost acea negociere anul trecut în care USR împreună cu PNL au venit și au spus că ei împreună au această propunere de prim-ministru și atunci am făcut acest protocol ca, începând de la anul, PSD să vină să preia funcția de prim-ministru.

Dar, vă spun încă o dată, nici eu, nici colegii din conducerea partidului n-am anticipat că lucrurile vor merge în această formă și, vă repet, noi am venit cu bună-credință, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile”, a afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.ro

Liderul social-democraților a susținut că oamenii îi transmit că știu că deciziile guvernamentale sunt luate în mare parte de premier, dar că PSD îl ține în funcție.

„Știu, îmi spune mama, îmi spun oamenii cu care mă întâlnesc: am înțeles, știm că majoritatea deciziilor le ia primul ministru, dar voi îl țineți. Eu vă propun să facem schimbări. Așa că vă mulțumesc. În 20 aprilie ne vedem la vot”, le-a transmis Grindeanu aleșilor PSD din Dâmbovița.

Acesta a precizat că nu trebuie ca PSD să rămână în coalițe doar de dragul stabilității.

„O coaliție cu Partidul Social Democrat în parte își are rostul atâta timp cât aduce bunăstare românilor, cât românii trăiesc mai bine. Altfel, n-avem de ce să mai facem parte dintr-o coaliție care guvernează în acest mod. Și vă spun răspicat acest lucru, fără niciun fel de, să spunem, de nuanță”, a mai spus Sorin Grindeanu

Trei opțiuni pentru PSD

Președintele PSD a reamintit care sunt cele trei opțiuni ale social-democraților, în opinia sa.

„Avem de ales, de principiu, trei variante. Unu - a rămâne în această formă în care suntem acum, fără să facem nimic, adică să nu schimbăm nimic. Doi - să trecem în opoziție. Și trei - să încercăm să facem în cadrul coaliției o reconfigurare a coaliției. Astea sunt cele trei opțiuni pe care noi le avem și în acest mod vom decide cu toții sau vom alege în 20 aprilie”, a mai spus Sorin Grindeanu.

De altfel, vineri, la finalul întâlnirii social democraților din județele din Oltenia, Grindeanu a a declarat că „lumea” a exclus continuarea guvernării în actuala formulă:

„Lumea, ceea ce a exclus astăzi a fost, din punctul meu de vedere, unanim, a fost să mai continuăm în această formă”, a afirmat Grindeanu, vineri, la încheierea întâlnirii social democraților din județele din Oltenia.

