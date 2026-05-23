Zelenski vrea drepturi egale pentru Ucraina. Mesaj pentru liderii UE: „Apărăm pe deplin Europa, nu cu jumătăți de măsură".

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al UE este „nedreaptă”, întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat să se permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE fără drept de vot, prezentând această inițiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european, ceea ce, a spus el, ar putea ajuta la facilitarea unui acord pentru încheierea războiului declanșat de Rusia cu peste patru ani în urmă.

Ca răspuns, Zelenski afirmă în scrisoarea sa, trimisă vineri seara și analizată de Reuters, că îndepărtarea prim-ministrului ungar Viktor Orban - un opozant ferm al aderării Ucrainei la UE - după alegerile de luna trecută a creat oportunitatea pentru un progres substanțial în negocierile de aderare.

Kievul cere demersuri concrete pentru aderarea deplină a Ucrainei la UE

„Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot”, a declarat Zelenski în mesajul său. „A sosit momentul să avansăm cu adevărat în procesul de aderare a Ucrainei”.

Scrisoarea este adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Zelenski le-a mulțumit liderilor europeni pentru sprijinul lor în cadrul războiului și a spus că Ucraina acționează ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întreg blocul de 27 de națiuni.

„Apărăm pe deplin Europa, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură” a spus el. „Ucraina merită o abordare echitabilă și drepturi egale în Europa”, afirmă liderul ucrainean.

