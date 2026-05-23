Cum a ajuns general fără nici un pic de experiență Georgian Drăgan, polițistul care a atacat reportajul Recorder despre Poliția Română?

Peste 600 de funcții de conducere din Poliția Română sunt ocupate în prezent prin împuternicire, fără criterii de competență, arată investigația Recorder. Este și cazul purtătorului de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan (34 de ani), care a criticat dezvăluirile jurnaliștilor deși a recunoscut că nu văzuse în integralitate materialul. Drăgan a fost „promovat” din funcția de purtător de cuvânt al Poliției Române, fără nici un dosar greu la activ.

Georgian Drăgan, în vârstă de 34 de ani, a fost promovat rapid – deși rămâne neclar ce merite i-ar fi permis un avans atât de spectaculos în carieră – de la Poliția Rutieră Prahova la purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean Prahova, iar acum este purtător de cuvânt al Poliției Române, arată sursa citată.

După cum semnala sindicatul „Diamantul” al Poliției Române, Drăgan este din Buzău – fieful lui Marcel Ciolacu - aceasta fiind explicația avansării sale.

Într-adevăr, în declarația de avere a noului chestor de poliție apare un apartament în Buzău. El mai deține trei apartamente în București, inclusiv unul de 96 mp, cumpărat în 2023. Veniturile lui Drăgan sunt: salariul (secretizat) și 11.000 lei din chirii, în anul fiscal 2022 (sub 200 de euro pe lună este o chirie extrem de mică în București).

„Purtătorul de vorbe al IGPR a fost avansat la gradul de chestor, la 34 ani. Născut în '89, cu Academia terminată în 2012 (sau 2011, zic alții).

Domnilor și doamnelor, poate nu va dați seama, dar aici avem un nou record! (…)

Sunt două posibilități. Ori performanță excepțională nu are legătură cu vârsta, ori corupția nu ține cont de vârstă! Cum de performanțe excepționale la domnul Drăgan Georgian, în serviciul Poliției Române, noi nu am auzit, devine atrăgătoare, opțiunea a două! (…) Orice simbolistica pozitivă asociată cu cele mai înalte grade în poliție a dispărut demult. Chestor nu mai e un simbol, ci doar o altă diplomă care se cumpără. Cu bani, cu servicii, cu pile….Gradele ultime în poliție nu mai reprezintă (dacă au reprezentat vreodată) o recunoaștere a unei performanțe deosebite, într-o carieră îndelungată!”, a scris, pe Facebook, sindicatul Diamantul.

Precedentul record era deținut de Irina Alexe, care ajunsese chestor la doar 35 de ani, arată Defapt.ro

Drăgan acuză investigația Recorder: dezvăluirile ar afecta „securitatea cetățenilor”

Într-o reacție oficială în numele Poliției Române, Georgian Drăgan a acuzat jurnaliștii Recorder că, prin publicarea investigației Poliție aservită, se fac vinovați de „destabilizarea instituțiilor statului”, de „afectarea siguranței cetățenilor” și depășirea „cadrului legal privind libera informare”.

Georgian Drăgan nu a prezentat fapte sau date verificabile în susținerea afirmațiilor făcute public.

După cum semnalează jurnalista Emilia Șercan, Poliția Română are obligația de a aduce clarificări la acuzațiile grave, fără fundament, făcute de purtătorul de cuvânt în numele instituției:

„Poliția Română l-a trimis ieri într-o conferință de presă pe purtătorul de cuvânt, Georgian Drăgan, pentru a critica materialul Recorder «Poliție aservită». Drăgan recunoaște, însă, în acea conferință de presă, că nu a văzut în integralitate materialul Recorder. S-a oprit la minutul 24.

Cu toate acestea, Drăgan a ieșit public, în numele Poliției Române, să acuze Recorder că informațiile din material sunt prezentate «trunchiat, inexact și alterate», fără să spună punctual ce anume este trunchiat, ce anume este inexact și ce anume a fost alterat.

Apoi, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, el însuși beneficiar al mai multor împuterniciri în funcție fără a fi dat vreun concurs – practică denunțată în materialul Recorder –, susține, atenție!, că materialul «depășește cadrul legal privind libera informare a cetățenilor».

Având în vedere gravitatea formulării, Poliția Română are obligația, de urgență, să explice clar, punctual, cum anume «depășește cadrul legal privind libera informare a cetățenilor», mai exact care sunt încălcările de legislație la care se referă Georgian Drăgan”, notează jurnalista Emilia Șercan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

