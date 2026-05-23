Peste 90 de morţi în urma unei explozii într-o mină de cărbune din China: Xi Jinping cere „investigații amănunțite”

O explozie de gaze la o mină de cărbune din nordul Chinei a ucis cel puțin 90 de persoane: este cel mai mare dezastru minier din țară din ultimii 17 ani.

247 de muncitori se aflau în subteran în momentul exploziei, care a avut loc vineri, la ora 19:29 (11:29 GMT), la mina de cărbune Liushenyu din provincia Shanxi, potrivit agenției de știri de stat Xinhua, notează France24.

Cei mai mulți dintre muncitori au fost scoși la suprafață până sâmbătă dimineață, menționează agenția de știri de stat din China, care a confirmat că cel puțin 90 de persoane au murit.

Un total de 345 de membri ai personalului de urgență au fost trimiși la fața locului, iar salvatorii au căutat anterior „intensiv” nouă persoane care au rămas dispărute, a adăugat agenția de știri.

Explozia de vineri a fost cel mai grav dezastru minier din China din 2009, când 108 persoane au fost ucise într-o explozie de mină în provincia Heilongjiang de nord-est.

XI Jinping cere investigații amănunțite

Președintele Xi Jinping a cerut să se depună „toate eforturile” pentru a trata răniții și a cerut investigații amănunțite asupra incidentului, potrivit Xinhua.

El „a subliniat că toate regiunile și departamentele trebuie să tragă învățăminte din acest accident, să rămână constant vigilente în ceea ce privește siguranța la locul de muncă... și să prevină și să limiteze cu hotărâre apariția accidentelor majore și catastrofale”.

O persoană „responsabilă” pentru compania implicată în explozie a fost „plasată sub control în conformitate cu legea”, a relatat Xinhua.

Shanxi, una dintre cele mai sărace provincii ale Chinei, este centrul exploatării cărbunelui din țară. China este principalul consumator mondial de cărbune și cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră, în ciuda instalării capacității de energie regenerabilă la o viteză record.

