Zilele Clujului 2026: Paradă, spectacole și muzee deschise până târziu în noapte. Programul Zilei de sâmbătă, 23 mai.

Zilele Clujului 2026 aduce peste 100 de activități, în peste 40 de locații, transformând orașul într-o scenă deschisă pentru concerte, spectacole, activități pentru copii și familie, evenimente sportive, gastronomie internațională, tururi ghidate, expoziții, ateliere, instalații creative și momente dedicate comunității.

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 16:00, va avea loc Parada Zilelor Clujului, unul dintre cele mai colorate și iubite momente ale sărbătorii.

Piața Unirii va găzdui, de la ora 19:00, Seara de Muzică Clasică, cu participarea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, iar de la ora 20:30 publicul este invitat la concertul-eveniment „Notte d’amore”, cu Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Corul Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca, Corul Filarmonicii de Stat Transilvania și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Activități pentru toate vârstele în centrul Clujului

Pe parcursul zilei de sâmbătă, Strada Mihail Kogălniceanu, Strada Universității, Parcul Central, Piața Muzeului, Strada Iuliu Maniu, Parcul Feroviarilor, malurile Someșului – Plaja Grigorescu, Bazele Sportive, Parcul Zorilor, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști și Iulius Parc vor găzdui activități pentru toate vârstele.

Pe strada Iuliu Maniu va avea loc, de la ora 20:00, Midnight Snack, eveniment susținut de Vodafone.

Noaptea Muzeelor

Tot sâmbătă, se anunță noapte albă, muzeele așteptându-i pe clujeni și turiști până târziu la „Noaptea Muzeelor”.

Programul Zilelor Clujului s-a conturat pe baza propunerilor venite din partea comunității, iar împreună cu universitățile, instituțiile, ONG-urile, artiștii și partenerii locali, reușim să construim o ediție care transformă întreg orașul într-o scenă deschisă pentru cultură și bucuria de a fi împreună.



Zilele Clujului sunt organizate de Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, împreună cu partenerii care contribuie la povestea acestei ediții și la bucuria de a fi împreună.

Program Ziua 3:

Piața Unirii:

13:00–21:00

Photobooth

Infopoint turistic - Centrul de Informare Turistică al Municipiului Cluj-Napoca, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Cluj

13:00–21:00

RoboVR

Descoperă orașul în realitatea virtuală cu RoboVR!

12:00–20:00

Animație stradală

Teatrul Magic Puppet

16:00–22:00

Animație stradală

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

16:00

PARADA ZILELOR CLUJULUI

19:00–20:30

SEARA DE MUZICĂ CLASICĂ

19:00

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima" Concert susținut de ansamblul BIGG DIMM A'BAND Reprezentație ansamblul de saxofoni al ANMGD Spectacol cu fragmente celebre din opere susținut de orchestra și soliștii ANMGD.

20:30

Notte D'amore Notte d'amore este un concert-eveniment care aduce în inima Clujului o experiență muzicală de mare rafinament, unde emoția iubirii se întâlnește cu forța cinematografică a marilor partituri italiene. Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca Corul Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca Corul Filarmonicii de Stat Transilvania Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

Strada Mihail Kogălniceanu:

10:00–23:00

Festivalul Gastronomic Internațional

17:30

10 ani de înfrățire Cluj-Napoca, România-Ungheni, Republica Moldova: moment aniversar cu sărmăluțe tradiționale Stand Memo 10

Cu prilejul sărbătoririi a 50 de înfrățire Cluj-Napoca, România-Köln, Germania, standul german DWNT va pregăti ateliere de gătit și quizuri cu premii, degustări de bunătăți și demonstrații culinare, precum și cursuri scurte și interactive de limba germană susținute de Gutenberg Studentenverein și DWNT, completate de scurte activități de tip „fun psychology".

17:00–22:00

PROGRAM SCENĂ

17:00

Senzonshō by Chiyo — o demonstrație a stilului muzical Senzonshō, creat de pianista și artista japoneză Hagiwara Chiyo, care îmbină sunetul tradițional al clopoțelului orin cu expresia muzicală contemporană

18:00

Aminda&Roje

19:00

Semnal M

20:00–22:00

DJ Graziano

10:00–22:00

EthniCity

Prin artă, muzică și comunicare se creează spațiul ideal pentru consolidarea relațiilor etnice dintre cetățenii români și cei de naționalitate diferită. 11:00–11:30 Ukrainian Music Vibes 13:30–14:00 Dance with Sonrisa 14:00–14:30 Demonstration of Japanese Martial Arts (Musubi Dojo) 14:00–15:30 Capoeira with Cercul Întreg — str. Mihail Kogălniceanu 14:30–15:00 Japanese Traditional Dance (Japanese Cultural Centre UBB) 15:00–15:10 Korean Choreography 15:10–16:00 Traditional Dances, Colombia 16:00–17:00 Dance&Fun with Caliente (adults & kids) 17:00–18:00 Zumba 18:00–19:00 Latino Dance Workshop 19:00–19:20 The Hellenic Union from Romania, Cluj Branch 19:30–20:30 Bafut Manjong Band

Strada Universității:

18:10–18:50

Moment artistic Fantasya Carousel

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

17:30–19:45

Moment artistic Concertia

17:30–18:10 | 19:00–19:45 Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

19:40–21:45

City Jazz Hub

19:40–20:10 | 20:30–21:00 | 21:15–21:45 coordonator Dima Belinski

Bulevardul Eroilor:

14:00–21:00

Caricaturi la cornet

17:30

Spectacol de Cheerleading by KOT CCS

20:30–21:10

Grande Madame

Creatorul - spectacole de înaltă ținută artistică

Piața Muzeului:

14:00–21:00

Caricaturi la cornet

în fața Casei Matei Corvin

10:00–22:00

Târguțu' Vintage

18:30–20:30

Momente de bucurie cu Young Famous Orchestra

18:30–19:00 | 20:00–20:30 în fața Casei Matei Corvin

11:00–21:00

PROGRAM SCENĂ

11:00

Pulcinela, Kutyabaja - Aventurile lui Pulcinela, spectacol în limba maghiară 4+ — Teatrul de Păpuși Puck

17:00

Cool Voices by Diana Culic

18:00

Noblesse Quartet

19:00

Adriana Berezovski și Viu Grai — Mărgăritare din popoare: o călătorie muzicală unică de la fado la folclorul românesc

20:00

Armonia Music Stories

21:00

Olga Bordaș și soliștii Alexandra Hordoan, Ioana Badiu, Horațiu Ruști și Petre Macedonianu

Strada Iuliu Maniu:

20:00

MIDNIGHT SNACK

O masă lungă în mijlocul străzii cu gustări aduse de-acasă și de la producători locali Eveniment susținut de Vodafone și organizat în cadrul proiectului Turn The Tables (co-finanțat prin programul european DEAR) cu scopul promovării hranei sustenabile, implementat de Primăria Cluj-Napoca

Centrul pentru Tineret:

10:00–16:00

Ateliere de meloterapie, muzicoterapia și atelier de explorare a creativității prin muzică

MeloMind

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”:

12:00–23:00

Festivalul de Vin

11:00–21:00

PROGRAM SCENĂ

11:00

Cine e în joben? — spectacol de teatru pentru copii — Teatrul Magic Puppet

18:00

Școala de muzică Rock Academy

19:00

The Rol'it (tribute Eros Ramazzotti)

20:00

HAZARD 21:00 Mano&Gregor

10:00–22:00

Asociația Meșterilor Populari Clujeni

Târgul Meșterilor Populari — Meșteri români, maghiari, romi, moldoveni, coreeni și ucraineni își vor demonstra măiestria cu ateliere la fața locului, iar produsele acestora pot fi achiziționate de către participanți. 11:00–18:00 Ateliere și demonstrații meșteșugărești pentru toate vârstele: roata olarului, pictură pe ceramică, țesut, cusături, podoabe din mărgele, împletituri și pictură pe față. Programul include și ateliere susținute de meșteșugari din Suwon, Coreea de Sud, dedicate artei tradiționale coreene din paie de orz Asociația Meșterilor Populari Clujeni

10:00–22:00

PROMENADA CĂRȚILOR - Materiale promoționale, cărți și reviste, photo booth, jocuri și jucării

11:00–13:00 „Semne de carte cu personalitate" — vârsta recomandată 7+ ani 14:00–15:00 Ora poveștilor în limba română — vârsta recomandată 4-7 ani 15:00–16:00 „Evantaie pictate cu imaginație" — vârsta recomandată 7+ ani 16:00–18:00 „Poveștile lui Balonilă" — atelier de povești și modelat baloane — vârsta recomandată 5+ ani 18:00–20:00 „Joacă, râsete și strategie" Biblioteca Județeană „Octavian Goga"

10:00–20:00

Ateliere de pictură cu apă și colorat

Editura Usborne - Cărticim împreun

10:00–15:00

Atelier de face painting pentru copii

15:00–20:00

Atelier de reciclare ecologică

Colegiul Tehnic „Ana Aslan" și Clubul „Durabil" al CTAA

16:00–20:00

Atelier de robotică. Design și imprimări 3D

AFA Robotics

10:00–20:00

Cafea turcească la nisip și ceai negru

Asociația Turkish Multicultural Business Consortium și Institutul de Turcologie, Universitatea „Babeș-Bolyai"

10:00–16:00

Ateliere interactive pentru mediu

Prin activități practice și scenarii din viața reală, participanții descoperă cum să reducă risipa, să folosească responsabil resursele și să devină parte activă dintr-o comunitate mai verde.

10:00–16:00

Obținerea biocombustibilului din ulei uzat alimentar

Participanții vor vedea cum uleiul uzat se transformă în biocombustibil în comparație cu motorina clasică. Știință aplicată, realizată de elevi, pentru comunitate. Colegiul Tehnic „Ana Aslan"

12:00–20:00

Ateliere Societatea Ornitologică Română

Atelier Păsările Clujului bazat pe Atlasul Păsărilor Clujului Ateliere de identificare vizuală și auditivă a păsărilor Atelier de colorat păsări

11:00–19:00

Stand Cursa de Rățuște — Atelier de face painting pentru copii

11:00–13:00, 16:00–19:00 Rotaract

11:00–12:30

Atelier de pictură mandale

Asociația Noua Acropolă

11:00–15:00

Artă colaborativă cu copiii, cu artistul Kero

16:00–17:00

Lectură de carte interactive

Asociația Teach for Romania

10:00–14:00

Atelier senzorial Touch&Match

Călătorie incluzivă în lumea modei Cum pot vedea nevăzătorii și persoanele cu deficiențe de vedere culorile și cum pot simți texturile?

10:00–20:00

Ochii cartierelor

Fii un factor activ de rezolvare a problemelor din cartierul tău

10:00–20:00

Borcanul Civic

Care credeți că este cea mai mare problemă a României

17:00–19:00

Jocul „Nu se schimbă nimic"

Luăm sintagme precum „un vot nu contează" și le demontăm, jucându-ne împreună

19:00

Civic Remix - Jam session urban

Asociația Polylogos

10:00–20:00

Atelier de colorat

Asociația Salvați Copiii

10:00–20:00

Escape Room

Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Cluj

11:00–20:00

ZONA DE AVENTURĂ — Walking Month 2026 - Ținem educația în mișcare

11:00–12:00 Dog Talk: Ești pregătit pentru un câine? — Dog Assist 11:00–13:00 Biblioteca vie — Dog Assist 12:00–17:00 Curs DIY „Eu mi-am lucrat aici" — Beard Brothers 12:00–19:00 Demonstrații handbike — Caiac Smile 16:00–18:00 „Discuție cu psiholog Denisa Niță despre semnele timpurii și importanța diagnosticării" — workshop pentru părinți — Serviciul de Ajutor Maltez 19:00–20:00 Clasă de Zumba cu Alexandra Popovici — Zumba Cluj Participarea se face pe bază de înscriere, realizată la fața locului

10:00–20:00

Fun Zone

Panou escaladă, tir cu arcul, teren mini golf, giant jenga, potcoavele, pod indian, tiroliană, șah, X și O, darts, slack line, plasă de escaladă, petanque, corn hole, teren volei, badmington, fussball

12:00–19:00

Adoptă un prieten pe viață

Campania „Adoptă un prieten pe viață" ajunge la Zilele Clujului alături de cățeii Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân. Te așteptăm la standul dedicat pentru a-i cunoaște și pentru a afla mai multe despre procesul de adopție.

12:00–20:00

Animație stradală

12:00–14:00, 18:00–20:00 Teatrul Magic Puppet

14:00–21:00

Caricaturi la cornet

17:30–18:30

Alpaca meet and greet

Plimbare și interacțiune cu două dintre alpacalele de terapie Asociația Dog Assist

10:00–19:00

Caiac pe Lacul Chios

10:00–13:00, 15:00–19:00 eveniment adresat persoanelor cu nevoi speciale Asociația Club Sportiv Caiac Smile

Zona Casino 11:00–15:30

Zona Casino — Zilele Clujului împreună cu sportivii Clubului Universitatea

11:00–13:00 Demonstrații și inițiere atletism 11:00–13:00 Demonstrații și inițiere judo 12:00–14:00 Demonstrații și inițiere scrabble 13:30–15:30 Demonstrații și inițiere box 14:00–15:30 Demonstrații și inițiere ski fond 14:30–15:30 Demonstrații și inițiere handbal feminine

13:30–15:00

Demonstrații și inițiere kyokushinka

Cs Budo Gym Napoca, Karate Kyokushin Sensei Viorel Tătar 4 DAN

10:00–19:00

Ateliere de robotică

10:00–13:00, 16:00–19:00 Construire și programare a roboților LEGO (pentru copii) Dezvoltare și programare de roboți Arduino (pentru adolescenți) Echipa TETRIC - prezentare proiect LEGO - competiție Hong Kong Codemy - clubul de tehnologie pentru copii și adolescenți

11:00–19:00

Ateliere și activități pentru copii și adulți organizate de comunitatea ucraineană din Cluj-Napoca

11:00–19:00 Autodescoperire și relaxare prin sahaja yoga meditație 12:00–13:30 Atelier de confecționare a brățărilor 13:30–15:30 Atelier de croșetat jucării din fir plușat 14:30–14:50 Zumba 17:30–18:00 Stretching după parade

Zona str. George Coșbuc 10:30–12:30

Zona dinspre str. George Coșbuc — Qigong și Taiji (taichi)

Înscrieri: 0755335276 Asociația Qigong Taiji Cluj

11:00–22:00

Sunetul Orașului - De la ascultat la cântat by Rock Academy

11:00–17:30 Ateliere deschise — sesiuni ghidate de profesori, în care participanții testează instrumente și ajung rapid să producă un sunet sau un ritm recognoscibil. 19:00–22:00 Community Jam Sessions — spațiu deschis pentru membrii comunității care vor să intre în jam session, să cânte la instrumente și să improvizeze împreună într-un format liber, accesibil și colaborativ. Asociația ArtDeal și Școala de muzică Rock Academy

Casino – Centrul de Cultură Urbană:

18:30–19:30

Concurs de prezentare a unor creații proprii inspirate din vestimentația de epocă

Colegiul Tehnic „Ana Aslan"

18:00–00:00

Sultanele Palatului Otoman și Grădinile de Lalele: Splendoare, Eleganță și Patrimoniu Cultural

expoziție Institutul Sabancı Beylerbeyi, Istanbul, sub egida Ministerului Educației Naționale al Republicii Türkiye și Centrul Documentar Expozițional „Ibrahim Müteferrika", aparținând Asociației Turkish Multicultural Business Consortium

10:00–00:00

Africa. Lumea celor neîmblânziți: expoziție de fotografie Gianluca D'Amico

17:00–18:30

„La mulți ani, Clujule", pe ritm de dans

Centrul de zi pentru vârstnici nr. 2, Centrul Senorilor Observator

19:30–22:30

Desfășurare Grup Cultural Nigerian

19:30–20:00, 21:30–22:30 Inamahoro Events & Travels

21:00–21:30

Finisajul expoziției Africa. Lumea celor neîmblânziți

Gianluca D'Amico

22:30–23:30

Afro Party cu DJ Mayo din Nigeria

Inamahoro Events & Travels

Parcul Feroviarilor:

10:00–23:00

PICNIC Boutique

Asociația Why Not Us

10:00–20:00

Handmade Transilvania

artă, craft&ateliere creative

10:00–22:00

EDUSPHERA - educație imersivă

Instalație imersivă, concepută ca o capsulă experiențială în care publicul este introdus într-un mediu audiovizual 360°, bazat pe proiecții sincronizate și sunet spațial. Tipuri de conținut: Cosmos Reinterpretarea digitală a operelor lui Constantin Brâncuși Avatar AI „Dialog cu Brâncuși" Artă abstractă Realizat în cadrul Proiectului SpinIT (Boosting Smart Specialization and Encouraging Spinoffs in IT across the Danube Region) implementat de Primăria Cluj-Napoca). Activitate susținută de Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană.

10:00–12:30

Povești în spațiul comun

desene pe asfalt Asociația ArtiVistory

10:00–18:00

Nutriție pe înțelesul tuturor

Asociația Wello

10:00–14:00

Parada Micilor Bicicliști - Ediția IV-a

Go4Fun Romania

10:00–21:00

Activități educative pentru copii - workshop IT

Logiscool

10:00–18:00

OPEN ROBOTICS LAB by ACES

O inițiativă educațională interactivă organizată în cadrul proiectului SpinIT, care oferă participanților oportunitatea de a explora concepte de robotică, programare și tehnologii emergente. Proiect susținut de Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană. 10:00–11:30 Podul din Spaghete — copiii învață despre forțe și distribuția greutății 11:30–13:30 Workshop Robotică (mecanică) — prezentarea robotului de concurs 14:30–16:30 Workshop programare — explicarea legăturii dintre cod și piesele electronice 16:30–17:30 Inspecție Digitală — analizarea roboților din sezoanele anterioare 17:30–18:00 Open Robotics Lab by Aces — construiește codul

10:00–22:00

Clinica Sante la Zilele Clujului

10:00–11:00, 19:00–20:00 Atelier creativ „Micii Anatomiști" — desenează corpul uman și expune-ți creația în mini galeria noastră 11:00–12:00, 14:00–15:00 Roata Surprizelor 12:00–13:00, 14:00–15:00, 16:00–17:00 Mini Golf Challenge, cu premii 13:00–14:00, 18:00–19:00 Atelier „micii festivalieri" — tatuaje temporare colorate (zâne, dinozauri, animale și supereroi) 15:00–16:00 Atelier „Magia Baloanelor" 17:00–18:00, 20:00–22:00 Health Fun Challenge — rebusuri și mini jocuri despre corp și sănătate Health Talks pentru părinți — sesiuni de prevenție și dialog cu medicul clinicii despre microbiom, screening Babeș-Papanicolau, ApoB vs LDL și sesiuni Ask the Doctor Tombolele și Mystery Prize Box, cu premii, surprize și vouchere pentru SANBIOM - testarea avansată a microbiomului intestinal.

11:00–11:45

Micul Prinț

spectacol de teatru pentru copii Teatrul Magic Puppet

12:00–18:00

Pictură pe față și modelaj baloane

12:00–14:00, 16:00–18:00

12:00–19:00

„Academia de Sănătate: Erou de Cluj"

activități interactive dedicate sănătății publice și primului ajutor, cu demonstrații, explicații și exerciții practice Activități de informare — voluntarii oferă flyere și prezentări scurte pe teme precum: vaccinare, ABC-ul primului ajutor, AVC, spălatul corect pe mâini, stil de viață sănătos

12:30–13:00

Step Up Dance Studio

Pavilionul Tinerilor – Parcul Feroviarilor:

09:00–11:30

Forumul Proiectelor Europene pentru Cartierul Iris

09:00–21:00

Galeria Cosmică

expoziție de astrofotografie Observator Astronomic Mobil COȚMIC

12:00–15:00

Laboratorul Cosmic

activități pentru copii Observator Astronomic Mobil COȚMIC

18:30

QuizForGeeks Experience (Quiz și MusicBingo)

Înscrieri la: 0750419423 instagram: quizforgeeks QuizForGeeks

Malurile Someșului – Plaja Grigorescu:

12:00–23:00

Avanpremiera Vamos a la Playa 2026, Plaja Grigorescu

Expoziția concursului școlar "Reflow the River - Urban splash pe plaja Grigorescu"

12:00–23:00

Boho style lounge bar&picnic

17:00–19:00

Atelier de creație artistică pentru cei mici

17:00–19:00

Atelier de petanque

17:00–19:00

Atelier de table

16:00–17:00

Școala de dans Latino cu Fidias Vasques — samba, bachata, merengue și alte dansuri pe ritmuri sudamericane

20:00–21:00

Spectacol de coregrafie și acrobație aeriană cu Școala de acrobație și dans Celeste Arts Studio — acrobatele școlii vor prezenta numere de aerial silk, aerial hoop, pole dance, flow art și flame 17:30–23:00

Seară de loisir în lounge cu DJ Magda, DJ Hossu, DJ Levi

Baza Sportivă Gheorgheni:

12:00–20:00

Provocări pe patine cu rotile (role disco) și concursuri cu premii

Skateland

Baza Sportivă La Terenuri:

10:30–11:30

Qigong: bucurie, prietenie, sănătate

Centrul de Zi pentru Seniori nr.1 în colaborare cu Asociația QilinGong Cluj

11:00

Omul de știință

spectacol de teatru pentru copii Royal Party

12:00–15:00

EcoFun — Experimente Științifice și Aventuri Sustenabile!

Activități științifice și de sustenabilitate realizate în colaborare cu QUB Education și Asociația Art Mirror. Vârstă recomandată: 5+

12:00–15:00

FUGI ÎN CURTEA ȘCOLII - Powered by msg Romania

Copiii vor putea practica sporturi ca atletism, baschet, handbal, fotbal, tenis, volei, precum și jocurile copilăriei: rațele și vânătorii, leapșa sau șotron

12:00–18:00

Pictură pe față și modelaj baloane

12:00–14:00, 16:00–18:00 12:00 Urban Dance Company 12:30–13:30 Sesiune de mișcare și sănătate pentru toate vârstele — exerciți pentru mobilitate, echilibru și stare de bine, alături de prof. univ. Alexandru Mureșan — Centrul de Zi pentru Seniori nr. 1 Zilele Clujului împreună cu sportivii Clubului Universitatea 13:00–15:00 Demonstrații și inițiere volei masculin și feminin 13:00–13:30 Majorete Eclipse 13:30–14:00 Majorete Magic 14:00–14:30 Majorete Deja-Vu 14:30–15:30 Chic Dance Academy 15:30–16:00 Clasă de Zumba — pregătește-te să te miști fără încetare pe ritmuri de salsa combinate cu merengue, reggaeton și samba 16:00–16:30 Asociația de gimnastică aerobică Andreea Bogati 17:00–18:00 Mister Nicu

Iulius Parc:

12:00–18:00

Târg Științific ARGO

eveniment care urmărește să aducă domeniul STEAM mai aproape de publicul larg prin intermediul demonstrațiilor științifice O imersiune în știință, de la reacții colorate, vulcani și explorarea spațiului la acceleratoare de particule, arcuri electrice și cântece la un pian de fructe Asociația Studenților Fizicieni din Universitatea Babeș-Bolyai

Parcul Zorilor:

11:00

Secretul lui Oz

spectacol de teatru pentru copii Teatrul Magic Puppet

11:00–16:00

FUGI ÎN CURTEA ȘCOLII - Powered by msg Romania

Copiii vor putea practica sporturi ca atletism, baschet, handbal, fotbal, tenis, volei, precum și jocurile copilăriei: rațele și vânătorii, leapșa sau șotron

12:00–18:00

Pictură pe față, modelaj baloane, ore demonstrative de dans, balet, karate, teatru, șah, robotică, jocuri pentru copii susținute de animatori

12:00–14:00, 16:00–18:00

12:00–12:30

Crystal Dance&Bliss Dance

13:30–14:00

Ballet Fairies

dans irlandez

14:00–14:45

Zumba pentru copii

15:00–17:00

Secretele Pianului

un atelier deschis tuturor celor curioși să descopere frumusețea pianului - participanții vor învăța noțiuni de bază, vor explora sunete și vor avea ocazia să cânte primele lor linii melodice

18:00

Școala de muzică The Beat

Cinema Dacia:

12:00–14:00

Spectacol de teatru: Surpriza

Atelierele Ilbah

17:00

Science Comedy

experimente distractive din mecanică, electricitate și termodinamică pentru părinți și copii 6+ (sala mică) Asociația Astronomică Pluto

Cinema Mărăști:

10:00–20:00

Expoziție de picture

elevii școlii din comuna Baciu, îndrumați de Anica Pojar

11:00

Regele Leu (1994)

proiecție de desene animate dublate în limba română

13:00–16:00

Multiculturalitate creativă prin muzică și joc între: români, maghiari și romi

Asociația De la lume adunate și-napoi la lume date

Turnul Pompierilor:

12:00–00:00

Diving in Utopia

Hermina Csata și Mira Marincaș

12:00–00:00

Turnul Pompierilor de-a lungul timpului

expoziție foto-documentară Asociația Clujul de Altădată

17:30–19:00

Asociația Cultura Gratia Urbis

17:30 Istoria se dezvăluie 17:45–19:00 Atelier de caligrafie 17:30–19:00 Cufărul cu surprize 17:30–19:00 Atelier de pictat/decorat măști, face-paint personaje mitologice 17:30–19:00 Atelier de broderie 17:30–19:00 Taraba gotică 19:00 Închiderea simbolică a târgului, retragerea meșteșugarilor în turn

21:00–00:00

Laser Mapping

Sebastian Iove

Turnul Croitorilor:

12:00–00:00

Orașul și Academia, Colegiul Major Iezuit din Cluj - Academia Claudiopolitană. Prima instituție de învățământ superior din România. De la întemeierea din 1581 la re-inaugurarea din 1698

expoziție foto-documentară Universitatea Babeș-Bolyai

12:00–00:00

Turnul Croitorilor de-a lungul timpului

expoziție foto-documentară Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Asociația Clujul de Altădată

12:00–00:00

Expoziție de haine reinterpretate

Cornel Crișan

12:00–00:00

Fluxus Mirabilis

expoziție de textile, fotografie și desen Hermina Csata și Mira Marincaș

18:30–22:30

Asociația Cultura Gratia Urbis

18:30 Il Volo dell'Angelo — dans și joc de rol 18:45 La sfilata di maschere alla corte del Doge 19:00 Cântările zânelor 19:10 Atelier de improvizație 19:20 Atelier de pictură 19:50 La battaglia delle maschere 20:30 Il tumulto della storia - Bloody Mary 20:45 La festa delle Marie 21:20 La voce dell'Angelo 22:00 La magia del carnevale 22:30 Il rogo del peccato e della sfortuna

Strada Potaissa și Zidul Cetății – Tabăra Istorică:

10:00–22:00

Carusel medieval pentru copii

10:00–22:00

Ateliere de hârtie manuală, ateliere de pictură blazoane medievale, fierărie, pielărie, monetărie, plante medicinale, țesătorie și fierărie, prelucrarea metalului, prelucrarea lemnului, mozaic, jocuri antice, tehnici de mânuirea armelor, instrucția recruților

10:00 Trezirea la viață a taberei medievale și antice 12:00 Regele și merele — spectacol de teatru de păpuși tradiționale 12:30 Cum îl iubeau fetele pe împărat — spectacol de teatru de păpuși tradiționale 13:00 Atelier de pictură pe scuturi medievale pentru copii 13:30 Școala de gladiatori 14:00 Parada de modă antică (în premieră la Zilele Clujului) 14:30 Focul Meșteșugarilor — atelier de fierărie medievală 15:00 Lupte de gladiatori (Ludus Ursus Nigrus) 15:30 Jocuri medievale pentru copii 16:00 Atelier de confecționare de păpuși tradiționale 16:30 Antrenament pentru cavalerii cu diferite arme 18:00 Atelier demonstrativ de confecționare de măști medievale de fuesnicht (carnaval săsesc) / Atelier de gogoși de carnaval săsesc 18:30 Înfruntarea dacilor cu romanii 19:00 Baba Novac și turcii

20:00

Spectacol antic cu foc „Ignis Phantasia"

21:30

Fire Dreams

spectacol de jonglerii cu focul

Dimir and Son Gallery:

10:00–14:00

Coffee at the Gallery

20:00–03:00

LIT FROM WITHIN

expoziție de pictură Photo Romania Futures Artists — expoziție de fotografie Pe drumuri din Himalaia — proiecție foto-video, artist Sebastian Vaida

20:00–23:00

Dodo, DJ set

23:00–01:30

Mitsubitchi, DJ set

01:30–03:00

Boda, DJ set

Centrul Cultural German:

14:00–18:00

Unfolding Realities: AR Stories

Expoziție de realitate augmentată Above and Beyond | Andra Purdea Memory Pills | Agata Olteanu We AR Culture | KOMITI & Various Artists Expoziția reunește trei proiecte care explorează intersecția dintre imaginație și tehnologie, invitând publicul să redescopere lumea prin filtre digitale și experiențe interactive.

Tururi Ghidate:

11:00–20:00

Cluj-Napoca - the Treasure City

11:00–13:00, 18:00–20:00 Tur ghidat în limba engleză, plecare din Piața Unirii, Statuia lui Matei Corvin. Turul este o invitație de a descoperi istoria Inimii Transilvaniei. Înscriere: clujguidedtours.ro Asociația Cluj Guided Tours

11:00–14:00

Descoperă arta locală | Tur ghidat de artă și artizanat II

Vizităm expoziții și ateliere diverse și cunoaștem artiști, creatori și inițiative active în Cluj-Napoca Înscrieri: https://linktr.ee/artcrawlcluj ArtCrawl Cluj

14:30–17:30

Lumina din deal: itinerarul credinței românești în Cluj

Tur ghidat în limba română, Plecare de pe Strada Universității, din fața Statuii Sfânta Maria Protectoare. Pornind de la Biserica Sfânta Treime care a aprins Lumina pe Deal, vom străbate centrul istoric pentru a descoperi patrimoniul sacru ortodox și greco-catolic. Înscrieri: clujguidedtours.ro Ghizi de turism: Mădălin Moraru și Cristina Bolog Asociația Cluj Guided Tours

Poesis:

19:00–21:00

Seară de Poezie Clujeană

POESIS aduce în prim-plan poezia autorilor clujeni, într-o seară dedicată lecturii și împărtășirii. Participanții sunt invitați să aducă, dacă doresc, o poezie scrisă de un autor local. Înscrieri: http://www.homeofpoesis.ro/evenimente

Muzeul Etnografic al Transilvaniei:

10:00–24:00

Curtea Artelor și Meșteșugurilor

Expoziție cu vânzare de minerale, Mineralia 16:00–24:00 Expoziție de unelte vechi pentru prelucrarea lemnului / Expoziție de linguri realizate de membri Clubului Cioplitorilor Clujeni / Demonstrații și ateliere de cioplit, fierărie (cu Cristi Buia) și textile la fața locului 16:00–18:00 Dezbatere cu invitați „Ce este și ce nu este patrimoniul cultural imaterial" — moderator: Tudor Sălăgean 18:00–24:00 Expoziție „Măști ale puterii" — artă africană din colecția Alin Samochiș 19:00–21:00 E por falar em Amor - Vorbind despre iubire — conversații despre cultura braziliană. Eveniment multimodal, organizat de Ambasada Braziliei la București, Centrul Cultural Brazilian UBB Casa do Brasil, Institutul Guimarães Rosa și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. 15:00–22:00 Sufrageria artelor și meșteșugurilor — lounge&bar de discuții și relaxare

Muzeul Militar „Mareșal Constantin Prezan”:

12:00–00:00

Vizitarea expozițiilor

Muzeul prezintă istoria Transilvaniei și evoluția militară din Preistorie până în contemporaneitate, dar și activitatea Diviziei 4 Infanterie „Gemina".

18:00

Muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina"

Dirijor: Cpt. Daniel Munteanu

Casa Numaà:

12:00–21:00

Expoziție de picture

Emanuel Bumbu

12:00–21:00

Expoziție de sculptură

Livia Bumbu

Muzeul Mitropoliei Clujului:

11:00–18:00

Program vizitare

Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește expoziția permanentă „Tezaur de Artă Sacră și carte veche românească", cu icoane pe lemn și sticlă, carte veche, obiecte de cult, portrete, veșminte și obiecte ale foștilor ierarhi ai Eparhiei Clujului.

Cluj Hub:

10:00–20:00

Cluj AI Buildathon

Cluj AI Buildathon este un sprint intensiv de 48 de ore dedicat construirii de soluții AI cu impact real, axat pe execuție și pe rezolvarea unor provocări din comunitate, business, educație și viața urbană din Cluj. Detalii și înscrieri: https://buildathon.rotsa.ro/ ROTSA (Romanian Tech Startups Association)

Teatrul Magic Puppet:

19:00

„Clovnul acesta sunt eu"

de Hatházi András cu Andreea Bolovan, regie: Kisó Kata Palocsay — 12+

Programul complet și alte detalii despre întreg evenimentul se găsesc pe site-ul Zilelor Clujului.

