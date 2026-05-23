Reforma sistemelor de pensii și o vârstă de pensionare mai mare, printre propunerile FMI: Țările UE trebuie să facă reforme susținute pentru a își acoperi cheltuielile în creștere.

Cheltuielile cu apărarea, energia și pensiile vor reprezenta o provocare majoră în următorii ani pentru țările Uniunii Europene. Fondul Monetar Internațional propune creșterea vârstei de penionare și reforme susținute, inclusiv proiecte finanțate prin împrumuturi comune.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Țările Uniunii Europene vor face față unor cheltuieli mari cu apărarea, energia și pensiile în următorii 15 ani, a transmis, sâmbătă, Fondul Monetar Internațional (FMI) miniștrilor de finanțe din UE reuniți la Nicosia.

FMI recomandă un mix de reforme, consolidare fiscală și împrumuturi comune pentru a gestiona această situație, transmite Reuters, citată de Agerpres.ro

Reforma sistemelor de pensii și creșterea vârstei de pensionare este una dintre principalele recomandări înaintate.

„Dacă nu va fi controlată, datoria publică va intra pe o traiectorie nesustenabilă. În eventualitatea în care nu se schimbă politicile, datoria unei țări europene medii ar ajunge la 130% din PIB până în 2040, dublu comparativ cu nivelul actual”, a transmis FMI într-un document folosit ca bază pentru discuțiile la reuniunea informală a miniștrilor europeni ai Finanțelor.

Politici de stimulare a economiei și integrarea piețelor energetice

Documentul FMI precizează că, pentru a preveni un astfel de scenariu, țările UE trebuie să îmbunătățească stimulentele, pentru ca cetățenii lor să se deplaseze în interiorul blocului comunitar pentru a găsi de lucru și pentru ca firmele să îi angajeze.

De asemenea, UE ar trebui să își integreze piețele energetice, să faciliteze circulația economiilor cetățenilor spre investițiile profitabile din întregul bloc comunitar și să unifice legislația care acum diferă adesea de la o țară la alta.

Reforma sistemelor de pensii: vârstă de pensionare mai mare

Reforma sistemelor de pensii și o vârstă de pensionare mai mare ar fi, de asemenea, de ajutor, la fel ca și garanțiile guvernamentale pentru investiții mai riscante în proiecte cu emisii reduse de carbon și rezistente la schimbările climatice, care ar ajuta și la atragerea capitalului privat.

Inovarea, energia și apărarea, finanțate prin împrumuturi comune

În plus, guvernele statelor membre UE ar trebui să fie de acord că inovarea, energia și apărarea sunt bunuri publice europene și ar trebui finanțate prin împrumuturi comune.

Subiectul datoriilor comune este unul extrem de controversată în UE, unde unele țări precum Spania, Italia sau Franța sunt pentru, dar altele, precum Germania și mai multe țări din nordul Europei, se opun vehement ideii.

„Acesta este unul dintre acele domenii în care există diferențe de opinie, dar este cu siguranță unul dintre domeniile pe care le vom discuta în lunile următoare”, a declarat președintele miniștrilor de finanțe din zona euro, Kyriakos Pierrakakis, pentru sursa citată.

FMI a subliniat însă că, chiar și cu reforme, majoritatea țărilor UE vor avea nevoie în continuare de consolidare fiscală pentru a plasa datoria pe o traiectorie descendentă, deși cu cât reformele vor fi mai ambițioase, cu atât va fi nevoie de mai puțină consolidare.

Fondul avertizează că, dacă guvernele nu acționează acum, problema nu va face decât să se agraveze.

