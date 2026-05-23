Vreme frumoasă și temperaturi de primăvară cu maxime de 25 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 23 mai

Sâmbătă, 23 mai, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Oltenia, în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania și pe arii restrânse în Banat și Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 - 28 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 - 16 grade Celsius.

În Cluj, weekendul începe cu vreme frumoasă și temperaturi de primăvară. Cerul va fi preponderent senin, cu înnorări locale și temporare și șanse minime de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montanî a județului.

Maxima termică va ajunge la 25 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 12 grade Celsius.

Vremea va fi preponderent însorită și în ultima zi a săptămânii, cu temperaturi maxime de 25 de grade.

