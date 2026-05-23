Iuliu Mureșan, „război” de la distanță cu Pancu: „Te vinde la prima cotitură, nu-l mai primim înapoi”

Daniel Pancu (48 de ani) nu va mai continua la CFR și în sezonul viitor.

Iuliu Mureșan a revenit în acest sezon ca președinte la CFR Cluj

La finalul meciului cu FC Argeș din ultima etapă, tehnicianul a avut o nouă serie de înțepături către conducerea clubului.

Iuliu Mureşan, preşedintele clubului, i-a răspuns antrenorului cu aceeaşi monedă, lăsând de înţeles că nu mai este cale de împăcare între cele două părţi.

„Spre deosebire de Deac, alături de care poți merge la drum oricând, Pancu a dovedit că este de drum scurt și te vinde la prima cotitură. Eu l-am susținut pe Daniel Pancu și nu-mi pare rău. L-am susținut pentru binele clubului. Ca antrenor și-a făcut treaba bine, dar susținut de noi, de tot clubul. Dacă nu-l susțineam, nu-i ieșea.

L-am sprijit foarte mult și chiar el spunea la început că plutește performanța, sunt atâtea trofee în vitrină. Când a găsit o oportunitate mai bună pentru el, probabil Rapid, chiar nu știu, a zis că pleacă la dragostea vieții lui. A început să găsească motive, să creeze sentimentul că nu are condiții.

Asta nici de glumă nu e bună, nu e un motiv. Cu acele terenuri noi am făcut performanță în ultimii 20 de ani. Stadionul este făcut din banii clubului, la un moment dat era singurul din Europa, chiar ne-a felicitat UEFA. S-au făcut eforturi foarte mari să aducem CFR-ul unde este astăzi.

I-am dat un Bugatti, Ferrari pe mână lui Pancu, deși am avut unele dubii, pentru că el nu avea rezultate importante ca antrenor. A fost la Rapid în Liga 3, la Iași, la naționala de tineret. Nu avusese presiunea unui club mare precum CFR. Foarte urât ceea ce a făcut, a încercat să justifice dorința sa exclusivă de a pleca dând vina pe club.

Se ridică mari semne de întrebare în privința caracterului său. Nu muști mâna care te-a ajutat, niciodată. E clar că are un comportament bipolar, care vine din trecutul lui. Înainte venea la mine la cafenea în aproape fiecare dimineață și eu l-am susținut în 99% din cazuri, chiar dacă asta a costat clubul.

A dat în club nemeritat. Eu, dacă aș fi conducătorul altei echipe, m-aș gândi de 10 ori înainte dacă să-l aduc pe Pancu. Ca antrenor și-a făcut treaba, dar ca și comportament m-a dezamăgit. A spus că CFR ar putea rămâne o variantă de rezervă pentru el, dar să nu fie sigur că îl mai primim înapoi”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Digi Sport.

Ce a spus Pancu după ultimul meci

La finalul partidei, Daniel Pancu şi-a anunţat plecarea de la club printr-o serie de declaraţii jignitoare la adresa clubului.

„Am mascat, dar eu de o lună nu mă mai simt bine în mediul ăsta. Mai bine îmi iau câinele şi mă duc în pădure singur.Sunt şanse foarte mari să fi fost ultimul meu meci.

Antrenorul Pancu merge într-un loc în care nu face o jumătate de oră cu autocarul dus şi încă o jumătate întors până la antrenament. Merge unde salariile sunt plătite la oră şi la minut, iar terenurile de antrenament sunt biliard şi au încălzire în iarbă”, a spus antrenorul la finalul meciului de vineri.

