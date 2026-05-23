„Fotbalul pierde un jucător, eu câștig un tată!” Fiica lui Ciprian Deac, mesaj emoționant pentru tatăl ei după retragere

Ciprian Deac (40 de ani) a avut parte de un moment special la finalul meciului cu FC Argeș, ultimul din cariera sa de jucător profesionist.

Ciprian Deac s-a retras la finalul meciului cu FC Argeș / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Veteranul CFR a fost schimbat în minutul 85 al partidei și a fost ovaționat la scenă deschisă de tot stadionul. Apoi, după fluierul final, lui Deac i-a fost dedicat un moment special de către club.

Împreună cu familia sa, jucătorul a pășit pe teren printr-un culoar format de jucătorii ambelor echipe și a avut parte de momente emoționante. La interviurile de la final, Deac a vorbit despre momentul retragerii.

„Am avut niște emoții...nici la debut nu am avut așa mari. Cred că în ultima săptămână nu știu dacă am dormit trei ore legate. Am multe gânduri, practic încep o viață nouă. N-am mai trăit așa ceva.

Am văzut cât de mult sunt iubit, apreciat și îmi dau seama că tot sacrificiul a meritat. A fost stadionul plin, așa cum am vrut să mă retrag. Totul a fost superb! Am venit aici copil și plec bărbat, au fost 20 de ani. Mă simt mândru că fac parte din istoria acestui club.

Vreau să le mulțumesc tuturor, nu știu dacă am reușit să răspund tuturor, dar am primi mii de mesaje. Sunt mândru când văd că-mi scrie atâta lume, niște mesaje foarte emoționante...dar cel mai emoționant l-am primit de la fiica mea care mi-a zis: «Astăzi fotbalul pierde un jucător, dar eu câștig un tată»”, a spus Deac, la finalul carierei sale.

