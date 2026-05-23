„Un om de nimic, fără caracter!” Varga a pus tunurile pe Pancu după ultimul său meci la CFR Cluj şi a anunţat ce antrenor vrea la echipă

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, i-a răspuns lui Daniel Pancu după probabil ultimul meci al antrenorului în Gruia.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Ardelenii au remizat în ultima etapă, scor 1-1 contra FC Argeș.

La finalul partidei, Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la club printr-o serie de declarații jignitoare la adresa clubului.

„Am mascat, dar eu de o lună nu mă mai simt bine în mediul ăsta. Mai bine îmi iau câinele și mă duc în pădure singur.Sunt șanse foarte mari să fi fost ultimul meu meci.

Antrenorul Pancu merge într-un loc în care nu face o jumătate de oră cu autocarul dus și încă o jumătate întors până la antrenament. Merge unde salariile sunt plătite la oră și la minut, iar terenurile de antrenament sunt biliard și au încălzire în iarbă”, a spus antrenorul la finalul meciului de vineri.

Varga l-a făcut „praf” pe Pancu!

Patronul CFR-ului, Neluțu Varga, a avut o replică dură pentru antrenor. La scurt timp după meci, omul de afaceri a ținut să-l pună la punct pe antrenorul instalat la echipă în luna noiembrie a anului trecut.

„E decizia lui! Noi ne-am concentrat pe un antrenor mult mai compatibil cu noi. Eu cred că nu este nicio pierdere. În schimb, este urât din partea lui că a ținut acest subiect în reflectoarele jurnaliștilor.

Mie nu-mi place deloc! Se vede că este un om fără caracter, un om de nimic, sincer! Nu are rost să spun mai multe. Nu vreau să intru în polemică, nu mă interesează.

Noi vrem să ne ducem în Europa, să câștigăm campionatul și, desigur, să vină Edi Iordănescu! Edi e un antrenor care a demonstrat, a luat titlul. E un antrenor cu mult moral, cu multă calitate, multă înțelepciune și mult bun-simț.

Nu are rost să mai vorbim despre pregătirea lui Edi, comparativ cu alți antrenori. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Pancu, îi mulțumim și la revedere”, a replicat Neluțu Varga, potrivit Fanatik.

Edi Iordănescu, așteptat la CFR!

Finanțatorul formației din Gruia a anunțat și ce tehnician vrea la echipă după plecarea lui Pancu.

