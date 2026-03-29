Grindeanu: „Tot timpul există scenariul alegerilor anticipate în momentul în care ai schimbări de guvern”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că scenariul alegerilor anticipate există mereu în contextul unor eventuale schimbări de guvern. Șansele de materializare sunt reduse, însă, în România din cauza „prevederilor constituționale”.

Grindeanu (PSD), despre alegerile anticipate: „Este și acest scenariu"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, la Brăila, că scenariul alegerilor anticipate există mereu în contextul unor eventuale schimbări de guvern, însă șansele de materializare sunt reduse în România din cauza prevederilor constituționale.

„Tot timpul e acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern. E mai greu realizabil în România, datorită sau din cauza, nici nu ştiu care e formula corectă, prevederilor constituţionale, mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate.

Dar, evident, tot timpul e acolo un scenariu care poate să ajungă, sigur, cu şanse foarte mici de a se întâmpla, dar este şi acest scenariu”, a afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.ro

Grindeanu: „Exclus să rămânem în această formulă de guvernare”

Liderul social-democrat a precizat că, în cadrul întâlnirii regionale de la Brăila, a fost exclusă varianta menţinerii actualei formule de guvernare.

„Ceea ce s-a exclus în cadrul întâlnirii de astăzi, de la fiecare vorbitor în parte, este să rămânem în aceeaşi formulă la guvernare", a spus acesta.

Grindeanu a subliniat însă că principala preocupare a discuţiilor nu a fost una politică, ci situaţia economică.

„Cel mai important la dezbaterea de astăzi a fost faptul că lumea e extrem de preocupată de blocajele care există în acest moment în România, de faptul că economia merge în jos, de faptul că, de exemplu, în ultimele 10 luni s-au pierdut 55.000 de locuri de muncă în sectorul privat din România, că producţia industrială, de exemplu, a scăzut cu 16% de la o lună la alta, că inflaţia e la 10%, deci din start trăieşti cu 10% mai prost decât înainte. Ăsta a fost principalul subiect de discuţie astăzi şi căutarea de politici publice prin care noi să găsim soluţii şi viaţa românilor să fie mai bună”, a mai spus președintele PSD.

Președintele PSD susține că după votul din PSD sunt trei variante posibile: rămânerea în actuala formulă de guvernare, trecerea în opoziţie sau o reconfigurare a Coaliţiei.

