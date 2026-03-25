Guvernul amână pentru joi măsurile de sprijin pe piața carburanților. Tensiuni în coaliție: sindicatele cer extinderea pachetului prin reducerea accizelor.

Tensiuni în Coaliție, miercuri, pentru aplicarea măsurilor de sprijin în contextul crizei carburanților. Adoptarea pachetului fiscal a fost amânată pentru joi, iar prevederile ordonanței de urgență vor fi modificate.

Guvernul amână pentru joi măsurile de sprijin pe piața carburanților. Tensiuni în coaliție: sindicatele cer extinderea pachetului prin reducerea accizelor

Adoptarea măsurilor de sprijin pe piața carburanților generează noi tensiuni în Coaliție.

Confederațiile sindicale au boicotat discuțiile de miercuri privind ordonanța pregătită de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor carburanților.

În schimb, liderii sindicali s-au întâlnit cu președintele PSD, Sorin Grindeanu: sindicatele cer Guvernului să introducă și reducerea accizelor în această ordonanță.

Ordonanța de urgență privind criza carburanților va fi adoptată în ședința ordinară de joi a Guvernului, potrivit unei informări publicatede Executiv.

„În urma discuțiilor de astăzi (miercuri - n.r.) în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Ministerul Finanțelor va opera niște modificări pe care le va anunța în această seară”, se arată în informare.

Sindicatele au boicotat ședința decisivă privind limitarea adaosului comercial la carburanți

Miercuri, confederațiile sindicale reprezentative au anunțat că nu vor participa la reuniunea Consiliului Național Tripartit de Dialog Social (CNT-DS), acuzând Guvernul că mimează consultarea partenerilor sociali în contextul crizei energetice și că nu acordă timp real pentru dezbaterea măsurilor.

Sindicaliștii au prezentat și o listă de revendicări, solicitând, printre altele, reducerea TVA și a accizelor la combustibili.

„Reducerea accizelor la combustibili, care au o pondere semnificativă de aproximativ 50% - 60% din prețul final și influențează direct costurile de transport și producție, precum și diminuarea cotei generale de TVA, pentru reducerea presiunii asupra consumului și a prețurilor din economie - reducerea fiscalității este o măsură urgentă pentru temperarea efectelor crizei energetice”, se arată în comunicatul transmis de sindicate, citat de Agerpres.ro

„Sindicalistul” Grindeanu

Tot miercuri, sindicatele s-au plâns liderului PSD, Sorin Grindeanu, de măsurile de intervenție propuse de Guvern și au acuzat lipsa dialogului real pe acest subiect.

„Principala nemulţumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederaţii sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuţiile avute la nivelul Guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora. Prin urmare, am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerinţele lor să fie susţinute şi transmise la nivelul coaliţiei de către Partidul Social Democrat”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a anunțat că va continua dialogul cu patronatele.

PNL: Măsurile privind piața carburanților nu sunt „subiecte pentru campanie de imagine”

PNL a reacționat la noul atac al PSD în contextul măsurilor de sprijin privind piața carburanților și a arătat că abordarea nu trebuie să vizeze o „campanie de imagine”.

„Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase, care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine.

PNL rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României. Îi invităm pe partenerii noștri să facă același lucru”, a reacționat Partidul Național Liberal la noile provocări ale PSD într-un comunicat oficial.

Impactul schemelor de sprijin: 1 miliard de lei

În urma consultărilor cu reprezentanții patronatelor, premierul Ilie Bolojan a anunțat că impactul măsurilor de sprijin în contextul majorării preţului la carburanţi este de 1 miliard de lei.

Partajarea costurilor

Prim-ministrul Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat şi cetăţeni şi adoptarea unor soluţii de intervenţie cu efecte colaterale minime în piaţă, transparente şi uşor de aplicat.

„Statul român îşi asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor, ţinând cont de capacitarea României”, a precizat Ilie Bolojan, potrivit informării publicate de Guvern.

Scheme de sprijin prelungite și rambursarea parțială a accizei

Pentru sprijinirea sectoarelor transporturi şi agricultură, Guvernul a prelungit schemele de sprijin şi, în cazul transportatorilor, a majorat sumele acordate sub forma rambursării unei părţi din acciza la carburant.

„Impactul aplicării celor două scheme de sprijin, al căror efecte indirecte vin şi în sprijinul cetăţenilor, este de peste 1 miliard de lei. De asemenea, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăţi pentru decontări în cadrul acestor scheme de sprijin, astfel încât să fie recuperate întârzierile la decontare semnalate de organizaţiile patronale”, precizează sursa citată.

„În prima şedinţă de Guvern vom aproba o ordonanţă de urgenţă care să permită intervenţia în piaţă şi să asigure securitatea aprovizionării pentru cetăţeni şi economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluţii”, a afirmat prim-ministrul.

CES a emis un aviz negativ

Consiliul Economic și Social (CES) a emis, miercuri, un aviz negativ pentru ordonanța de urgență privind prețurile la carburanți.

Din 37 voturi exprimate, 34 de voturi au fost nefavorabile, 2 favorabile cu observații și 1 vot a fost favorabil. Avizul CES e obligatoriu, dar are doar rol consultative, prin urmare, ordonanța ar urma să fie adoptată în ședința de joi în varianta propusă de Guvern.

CITEȘTE ȘI: