Clujul, în topul celor mai multe firme suspendate în primele 3 luni din 2026. Câte au luat o pauză de la business?

Județul Cluj a avut printre cele mai multe firme care și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026.

Sute de firme din Cluj și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026 | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

La nivel național, numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2026 a fost de 5.424, în creștere cu 7,88% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, în topul firmelor care au luat o pauză de la afaceri

Potrivit ONRC, cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 666 (număr în creștere cu 16,84% față de primul trimestru din 2025), urmat de județele Cluj, cu 315 de firme suspendate (+1,61%, față de 310 în primele 3 luni din 2025), Bihor, cu 283 (+15,51%), Iași, cu 280 (+23,89%), Timiș, cu 217 (+24,71%), Neamț, cu 216 (+2,37%) și Sibiu, cu 213 (+7,58%).

În martie 2026 au fost consemnate 1.571 suspendări de activitate, cele mai multe în București (209) și în județele Cluj (100), Iași (83), Bihor (81) și Timiș (73).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu - respectiv 20 (-59,18% față de primele trei luni din 2025), Tulcea (21, -51,16%), Ialomița (28, -9,68%), Teleorman (33, -8,33%), Brăila (35, -25,53%), Vrancea (42, -45,45%) și Covasna (43, +13,16%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au raportat în județele Caraș-Severin (+71,43%), Bistrița-Năsăud (+44,64%) și Mehedinți (+42,86%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-59,18%), Tulcea (-51,16%) și Vrancea (-45,45%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 667, alte activități de servicii - 442 și activități profesionale, științifice și tehnice - 334.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

