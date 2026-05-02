Omul care a murit strivit de tractor în Corneni era Takács Csaba, fost lider UDMR. Kelemen Hunor: „A fost martorul marilor vremuri”.

Fostul deputat UDMR Takács Csaba a murit după ce a fost prins sub un tractor în satul clujean Corneni.

Csaba Takacs, președintele executiv interimar al UDMR Târgu Mureș, la ședința Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) organizată la Palatul Culturii din Târgu Mureș, 13 februarie 2010 | Foto: DORINA MATIS / AGERPRES FOTO / Fotografie ilustrativă

Omul care a fost strivit de tractor era Takács Albert Csaba, fost lider UDMR, potrivit observatornews.ro.

Tragedia s-a întâmplat vineri seara, 1 mai 2026.

Potrivit IPJ Cluj, în jurul orei 18.50, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost prinsă sub un utilaj pentru tuns iarba, în comuna Aluniș.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul că un bărbat de 71 de ani, județul Alba, a fost găsit fără semne vitale, sub un utilaj motorizat pentru tuns iarba. Din primele verificări a reieșit faptul că, în cursul aceleiași zile, în timp ce se afla în curtea imobilului, acesta ar fi desfășurat activități gospodărești, respectiv ar fi încercat să ascută lamele utilajului, moment în care, aflându-se parțial sub acesta, utilajul s-ar fi pus în mișcare și ar fi căzut peste bărbat, provocându-i leziuni incompatibile cu viața”, a transmis IPJ Cluj, sâmbătă, 2 mai 2026.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul persoanei.

Kelemen Hunor, după moartea lui Takács Csaba: „A fost martorul marilor vremuri”

„Csaba Takács a murit într-un accident tragic. O frază de neînțeles. Niciodată nu crezi că vei ajunge să o rostești. Este imposibil ca inima comunității noastre să se oprească. A fost martorul marilor vremuri, făuritor de istorie, președinte executiv al RMDSZ pentru o perioadă îndelungată, președintele Fundației Communitas și, mai presus de toate, inima comunității noastre, conștiința Uniunii. Ne-a fost alături mereu, în toate luptele.

Mulți, foarte mulți oameni știau cine este. Dar și mai mulți au fost cei ale căror vieți le-a schimbat în bine, fără ca măcar să-i cunoască numele. Personal, îi datorez enorm lui Csaba Takács: mi-a fost mentor, un luptător neobosit de la care am avut ce învăța și un prieten loial. Această inimă a bătut de nenumărate ori pentru noi. A bătut pentru noi chiar și atunci când noi oboseam. Și trebuie să continue să bată în fiecare dintre noi, pentru că mai avem mult de muncă pentru această comunitate. Ceea ce a început el, trebuie să ducem mai departe.

Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească. Condoleanțe Ibolyei, Arankăi, lui Attila, fraților, familiei și tuturor celor care l-au iubit. RMDSZ îl consideră pe Csaba Takács ca fiind unul dintre ai săi.", a scris liderul UDMR, Kelemen Hunor, vineri seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

