Campanie de donare de sânge la Cluj, lansată de UBB. Recompensa: bilet GRATUIT la „U” - Rapid

În perioada 4-8 mai 2026, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) lansează o amplă campanie de donare de sânge, în parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, pe fondul unei nevoi constante de sânge în spitale.

Afiș al campaniei „Donăm împreună”, care prezintă pe scurt criteriile de eligibilitate pentru donatori. | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca dă startul campaniei „Donăm împreună”, un apel direct către studenți și clujeni de a se implica activ în salvarea de vieți.

Participarea se face exclusiv pe bază de programare, iar organizatorii încearcă să transforme donarea într-un obicei pentru comunitate și oferă beneficii pentru donatori, precum acces gratuit la un meci de fotbal.

Mesajul este simplu și puternic: „Te așteptăm să donezi!”. Campania se desfășoară între 4 și 8 mai 2026, zilnic, în intervalul orar 07.30–13.30, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj.

Participarea este permisă doar pe bază de programare, prin link-urile puse la dispoziție de organizatori.

Acces gratuit la meciul „U” Cluj - Rapid pentru cei care donează

Pentru a încuraja participarea, organizatorii au introdus și un stimulent important, donatorii vor beneficia de acces gratuit la meciul de fotbal dintre FC Universitatea Cluj și FC Rapid București, programat în 9 mai 2026.

Inițiativa îmbină componenta socială cu cea comunitară, încercând să atragă cât mai mulți tineri și susținători ai echipei locale.

Nevoia de sânge, o problemă constantă

Campania vine într-un context în care spitalele din România se confruntă frecvent cu un deficit de sânge. Organizatorii subliniază clar: „Nevoia de sânge este constantă. Hai să facem din donare un obicei!”.

În acest sens, UBB și partenerii săi încearcă să creeze un reflex social, în care donarea devine o practică regulată, nu doar una ocazională.

Cine poate dona, criterii clare pentru siguranță

Pentru a putea dona sânge, participanții trebuie să respecte o serie de condiții esențiale:

vârsta între 18 și 60 de ani

absența intervențiilor chirurgicale sau stomatologice în ultimele 6 luni

să nu fie sub tratament cu antibiotice (cu cel puțin 7 zile înainte de donare)

să nu fi consumat alcool în ultimele 24 de ore

să nu sufere de afecțiuni grave (cardiace, renale, hepatice, psihice etc.)

să nu fie alergici sau să aibă afecțiuni dermatologice

Femeile nu pot dona în perioada sarcinii, lăuziei sau în timpul menstruației (cu 5 zile înainte și după).

Una dintre mascotele UBB indică lista condițiilor necesare pentru donarea de sânge, în cadrul campaniei organizate la Cluj-Napoca. | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai

Afecțiuni care exclud donarea

Lista condițiilor medicale incompatibile cu donarea este extinsă și include: hepatită, TBC, sifilis, malarie, epilepsie, boli neurologice sau psihice, diabet, ulcer, boli de inimă, boli de piele (psoriazis, vitiligo), miopie severă și cancer.

De asemenea, sunt prevăzute situații de excludere temporară, precum infecții recente, intervenții medicale, tatuaje, vaccinări sau consum de alcool.

Material informativ privind afecțiunile care exclud donarea și situațiile de amânare, prezentat într-un format accesibil în campania UBB. | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai

Acte necesare pentru donatori

Pentru a putea participa, donatorii trebuie să prezinte un act de identitate în original:

carte de identitate sau buletin

pașaport

permis de ședere (pentru cetățenii străini care locuiesc în România de cel puțin un an)

Material informativ al Universității Babeș-Bolyai privind actele necesare pentru donarea de sânge în cadrul campaniei organizate la Cluj-Napoca. | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai

Campanie adaptată pentru tineri

Un element distinct al campaniei este modul de promovare, realizat într-un stil modern și accesibil. UBB a ales să comunice prin imagini creative, în care apar mascote îmbrăcate în robe academice, alături de mesaje simplificate precum „Criteriile pentru donare într-o singură postare”.

Această abordare are ca scop apropierea de publicul tânăr și creșterea gradului de conștientizare în rândul studenților.

Parteneriat și implicare comunitară

Campania este organizată în parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj și beneficiază de sprijin media, demonstrând încă o dată rolul universităților în viața comunității.

Mesajul final al organizatorilor este clar: fiecare donator contează. Donarea de sânge nu este doar un gest altruist, ci o acțiune concretă care poate salva vieți.

Prin această inițiativă, UBB își propune să transforme solidaritatea într-un reflex al comunității clujene și să contribuie activ la susținerea sistemului medical.

