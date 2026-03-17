Cum crește bugetul Serviciilor în 2026: Comisiile din Parlament au aprobat bugetele propuse pentru SRI, SIE și SPP

Bugete consistente pentru Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Informații Externe (SIE) și Serviciul de Protecție și Pază (SPP) în 2026. Comisiile de buget-finanțe din Parlament au aprobat majorările propuse, în unele cazuri, fără amendamente.

Bugete consistente pentru SRI, SIE și SPP

Comisiile parlamentare de buget-finanțe au aprobat, marți, bugetele propuse pentru SRI, SIE și SPP.

Cele mai substanțiale creșteri de buget au fost la Serviciul Român de Informații (SRI).

Cum crește bugetul Serviciilor în 2026: Comisiile din Parlament au aprobat bugetele propuse pentru SRI, SIE și SPP

Bugetul Serviciului Român de Informații (SRI) pe anul 2026 a fost aprobat, marți, în Comisiile parlamentare de buget-finanțe, cu amendamente respinse, informează Agerpres.ro

S-au înregistrat 38 de voturi „pentru” și 13 voturi „împotrivă”.

Bugetul propus pentru SRI, care a fost prezentat de un reprezentant al instituției, este de 5.671.905.000 lei credite de angajament, mai mare cu 23,10% față de anul trecut, și 5.202.140.000 lei credite bugetare, în creștere cu 13,82% față de 2025.

Cheltuielile curente sunt de 5.554.374.000 de lei credite de angajament, în creștere cu 22,83%, și 4.947.290.000 lei credite bugetare, în creștere cu 12,16% față de 2025.

Cheltuielile de personal sunt de 2.473.168.000 lei credite de angajament, în creștere cu 0,08% față de 2025, și 2.473.168.000 de lei credite bugetare, în creștere cu 0,08% față de anul 2025.

Bugetul SIE pentru 2026

Bugetul SIE a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru” și 11 voturi „împotrivă”.

„Serviciul de Informații Externe a avut, în anul 2025, un buget de 801.700 mii de lei. Execuția bugetară a Serviciului a fost de 99,95%, din aceștia am avut 478.500 mii lei bugetul pentru salarii, 152.200 mii lei pentru bunuri și servicii și active nefinanciare 167.500 mii lei.

În acest an, avem proiectat un buget de 802.520 mii de lei, puteți sesiza că este cam același lucru ca anul trecut. La cheltuieli de personal - 493 de milioane de lei, bunuri și servicii - 155 milioane de lei și active nefinanciare - 150 de milioane de lei„, a declarat Ioan Brița, adjunctul directorului SIE, potrivit sursei citate.

Acesta a subliniat că Serviciul de Informații Externe se finanțează strict de la bugetul de stat.

„Din punctul nostru de vedere, bugetul ar acoperi destul de bine necesitățile pe care le vom avea în anul 2026”, a precizat reprezentantul SIE.

Bugetul SPP, aprobat fără amendamente

Dacă în cazul SRI amendamentele au fost respinse, bugetul pentru Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a fost aprobat fără amendamente.

S-au înregistrat 36 de voturi „pentru”, și 11 voturi „împotrivă”.

Proiectul de buget, trecut în revistă de directorul economic al instituției, cuprinde la „total general” credite de angajament de 415.476.000 lei, în creștere cu 4,77%, iar creditele bugetare sunt de 408.976.000 lei, în descreștere cu 9,29% față de anul trecut.

La capitolul cheltuieli curente, creditele de angajament sunt de 395.476.000 lei, în creștere cu 0,74% față de anul trecut, iar creditele bugetare de 393.976.000 lei, în descreștere cu 11,92% față de anul trecut.

La cheltuieli de personal, creditele de angajament sunt de 356.150.000 lei, iar creditele bugetare de 356.150.000 lei, la fel ca anul trecut.

„Dacă ne referim la credite bugetare, înregistrează o diminuare față de anul precedent. (...) Referitor la plata soldelor/salariilor, considerăm că menținerea sumelor alocate în anul precedent ne permite să plătim aceste drepturi și în anul curent”, a punctat reprezentantul SPP.

