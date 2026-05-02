Rămâne Ilie Bolojan la șefia PNL dacă trece moțiunea de cenzură? Răspunsul dat de prim-ministru.

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan a spus ce se va întâmpla în caz că moțiunea de cenzură împotriva sa va trece.

Urmează votul pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan | Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că, în cazul în care moțiunea de cenzură la adresa Guvernului va trece, aspectele legate de rămânerea sa la șefia partidului vor fi discutate intern de conducerea liberală și a subliniat că Partidul Național Liberal are un președinte ales prin congres și nu există niciun fel de probleme pe această temă.

Ce se va întâmpla în fruntea PNL după moțiunea de cenzură?

Întrebat într-o conferință de presă susținută vineri, 1 mai 2026, la Suceava dacă va rămâne în funcția de președinte al PNL în cazul în care moțiunea de cenzură va fi votată în Parlament, el a răspuns: „Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii din partid, dar Partidul Național Liberal are un președinte ales prin congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă”.

El a subliniat că a fi președintele PNL implică o mare responsabilitate, având în vedere trecutul istoric al partidului.

„Atunci când ești președintele PNL, ai o mare responsabilitate, pentru că pe această funcție, de-a lungul istoriei, mai ales a celei în care Partidul Național Liberal a făcut ce trebuie pentru țara asta, au stat niște oameni care te obligă la un anumit comportament. Și atunci când intru în clădirea Guvernului și mă uit în partea dreaptă, unde sunt premierii noștri care au făcut istorie pentru România, îmi dau seama ce responsabilitate mare am, cât timp sunt președintele acestui partid, și există deci o decizie, nu există niciun fel de probleme pe tema asta”, a precizat Bolojan, potrivit Agerpres.ro.

Viața după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan

Totodată, prim-ministrul a mai spus că, în cazul în care moțiunea de cenzură nu va fi votată în Parlament, Guvernul va funcționa în condiții normale, dar va fi nevoie de consultări parlamentare pentru găsirea unei formule de susținere stabile, având în vedere că România are câteva priorități de îndeplinit în perioada imediat următoare.

„Dacă moțiunea nu trece, Guvernul funcționează în condiții normale. Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit, ca țară, indiferent cine este la guvernare”, a spus Ilie Bolojan.

El a explicat că cele mai importante priorități pe termen scurt sunt legate de accesarea fondurilor PNRR, condiționată de îndeplinirea jaloanelor de reformă asumate de România, unde va fi nevoie și de sprijin parlamentar pentru adoptarea unor legi, și, pe de altă parte, finalizarea investițiilor până la finalul lunii august, în vederea absorbției efective a banilor.

Referitor la varianta în care moțiunea de cenzură va fi votată în Parlament, el a arătat că se va aplica procedura constituțională standard.

„În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, așa cum este procedura constituțională, Guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat, dublat de validarea unui nou Guvern, iar pentru validarea unui nou Guvern se va aplica procedura constituțională. Partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri, iar președintele României, analizând propunerile, va încredința unui premier formarea Guvernului. Aceasta este ipoteza standard care este prevăzută constituțional”, a mai declarat Bolojan.

