Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „PNL NU va mai face coaliție cu PSD”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) reiterat că PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

„Partidul Național Liberal a decis foarte clar că nu va mai face coaliție cu PSD. Pe 21 aprilie, PNL a stabilit că, dacă PSD aruncă țara în criză, nu vom mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune. PSD a depus moțiune de cenzură alături de AUR. Este exact scenariul față de care PNL își stabilise deja poziția”, a spus Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook, sâmbătă, 2 mai 2026.

Deputatul clujean a mai afirmat că, în timp ce România trebuie să absoarbă miliarde de euro, să țină sub control deficitul și să continue reformele, PSD a ales instabilitatea.

„Noi mergem mai departe. Premierul Ilie Bolojan are mandat să continue reformele, să elimine risipa și privilegiile și să accelereze investițiile. Cine crede că această poziție se negociază, nu a înțeles nimic” a conchis Ovidiu Cîmpean.

„PNL reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o Coaliție cu această formațiune politică”, se arată în rezoluția Biroului Politic Național al PNL.

