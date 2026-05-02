Cristiano Bergodi: Trebuie să câștigăm cu FC Argeș și să punem presiune pe Universitatea Craiova

Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi a spus că meciul de acasă împotriva FC Argeș va fi unul greu, însă își dorește victoria.

Bergodi nu renunță la lupta pentru titlu | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Înaintea meciului de acasă cu FC Argeș, antrenorul Universității Cluj a prefațat acest duel important pentru „studenți.

„E o finală, pentru că e primul meci și cel mai important pe care îl vom juca după aceste două înfrângeri din campionat, cu Dinamo și cu CFR. E un meci foarte, foarte important pentru a pune presiune pe Craiova, care, în acest moment, merită primul loc. Noi trebuie să jucăm cu multă încredere și determinare, fără alibiuri. După, mai sunt trei meciuri, patru cu finala de Cupă și atunci va fi un meci greu. Nu știu cum găsim echipa de la Argeș, dar cred eu că au orgoliu, au tot ce trebuie pentru un meci de fotbal și vin aici pentru a câștiga toate cele trei puncte.

Cei de la Argeș vor juca orgolios și vor merge la luptă, nu vor să piardă meciul, sigur vor să câștige. Și atunci contează puțin, când intri pe teren, faptul că nu ai licență, că nu poți să mergi în cupele europene. Au văzut asta, că nu au licență, dar tot rămâne, în primul rând, un meci de fotbal. Atunci, eu cred că, fiind o echipă agresivă, bună, care ne-a creat probleme, va fi un meci greu. Eu cred că toate echipele de acolo vor lupta pentru locul 4, Dinamo și Rapid, pentru că oricum Rapid are meciuri importante, toate meciuri directe. În două meciuri cu ei, unul l-am câștigat cu noroc, adică după greșeala portarului, celălalt, din semifinala de Cupă, l-am câștigat la penalty. Noi trebuie să câștigăm meciul nostru, să punem un pic de presiune”, a declarat Bergodi la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș.

Cristiano Bergodi: „Trebuie să punem presiune pe Craiova”

Tehnicianul „studenților a explicat forma mai puțin reușită din ultima săptămână și a precizat că moralul jucătorilor a revenit la cote înalte.

„Erau apăsați, normal, pentru că au pierdut o ocazie mare. Dar, repet, aceste trei meciuri, pornind de la meciul cu Dinamo, fiecare a avut motivele sale. Cu Dinamo a fost un meci așa și așa, care se putea termina și cu o remiză. Apoi am trecut prin 120 de minute și ne-a fost greu, normal, cu CFR și la aceeași intensitate pe care o avea CFR, care s-a antrenat toată săptămâna. Asta contează mult la sfârșitul campionatului, faptul că ai una-două zile în plus de recuperare, dar pentru noi nu trebuie să fie un alibi. Am pierdut, dar, din păcate, am jucat trei meciuri la rând și a fost greu pentru noi. Acum avem două cicluri săptămânale bune, în care ne-am antrenat și ne vom antrena bine și după aceea avem încă o săptămână foarte grea: Rapid, finala și apoi meciul de campionat cu Craiova. După aceea se termină campionatul cu Dinamo acasă. Atunci va fi greu, dar sunt încrezător, adică nu avem probleme, suntem bine fizic. E foarte important să punem presiune pe Craiova, pentru că deja sunt acolo sus, dar în fotbal se poate întâmpla orice în orice moment”, a explicat Bergodi

Italianul a vorbit și despre starea de sănătate a lui Jovo Lukic și Issouf Macalou.

„Jovo pentru moment lipsește, dar sperăm să îl recuperăm pentru meciul cu Rapid, pentru că după avem și meciul de Cupă, la o distanță de trei-patru zile. Macalou cred eu că stă binișor, să spunem așa, e recuperat. Vedem dacă poate începe mâine, asta nu știu, nu dau imediat un răspuns. Nu știu asta, dar vom vedea. Oricum, Macalou e un jucător important, dar trebuie să fie refăcut 100%. După absența asta, cu pierderea tatălui lui, a pierdut șapte-opt zile, din păcate și încă nu s-a refăcut 100%, dar e un jucător foarte important, ca și alții, și sperăm că ne vom folosi de el”, a mai spus antrenorul „studenților”.

Universitatea Cluj va juca, acasă, sâmbătă, 2 mai 2026, de la ora 20.30, împotriva FC Argeș, în etapa a șaptea a Play-Off-ului Superligii României.

