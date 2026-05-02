Alin Tișe visează la Champions League pe Cluj Arena: „Deja avem gazon de Premier League”

Cu câteva ore înaitea duelului „U”- FC Argeș, gazonul de pe Cluj Arena arată impecabil, iar președintele Consiliului Județean, Alin Tișe visează la meciuri de UEFA Champions League pe acest stadion.

Gazonul de pe Cluj Arena, impecabil | Foto: Facebook, Alin Tișe

Universitatea Cluj are unul dintre cele mai bune sezoane din istoria sa.

„Studenții” pregătiți de italianul Cristiano Bergodi se bat pentru prima poziție în clasamentul Superligii României, loc care duce în preliminariile UEFA Champions League, competiția regină la nivel de fotbal între cluburi.

Cu câteva ore înainte meciului de acasă cu FC Argeș, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj a publicat imagini cu starea gazonului de pe Cluj Arena.

Imagine cu gazonul și tribuna a doua, Cluj Arena, 2 mai 2026 | Foto: Facebook, Alin Tișe

Terenul se prezintă în condiții excelente, numai bun de fotbal de top.

„Visul meu de a avea gazonul ca în Premier League, la Cluj, s-a împlinit. Visul de a avea Champions League la Cluj (Arena - n. red.) continuă!”, a scris Alin Tișe, sâmbătă, 2 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

La firul ierbii pe Cluj Arena | Foto: Facebook, Alin Tișe

Până să ajungă acolo, Universitatea Cluj trebuie să câștige înaceastă seară, meciul de pe teren propriu împotriva FC Argeș, partidă programată să înceapă la ora 20.30.

Pentru a accede în preliminariile Uefa Champions League la vară, „U” trebuie să câștige campionatul - Superliga, ediția 2025-2026.

În acest moment, chiar dacă este pe locul al doilea în clasamentul intern, „U” Cluj păstrează șanse la titlu.

Înainte de începerea etapei a șaptea a Play-Off-ului, clasamentul se prezintă astfel:

Universitatea Craiova: 42 puncte Universitatea Cluj: 39 puncte CFR Cluj: 37 puncte Dinamo București: 34 puncte Rapid București: 32 puncte FC Argeș: 30 puncte

