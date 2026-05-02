America sub Trump continuă „tăierile” în Europa: 5.000 de soldați ai SUA, retrași din Germania

5.000 de soldați americani vor fi retrași din Germania în perioada următoare.

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania | Foto: Imaginea realizată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI)

Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania, informează sâmbătă, 2 mai 2026, dpa, potrivit Agerpres.ro, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru agenția de presă germană că este de așteptat ca retragerea să se încheie în următoarele șase până la 12 luni.

Se adâncește rutura Trump - Europa

Retragerea unor militari americani din Germania, aliatul SUA în NATO, vine în contextul în care ruptura pe tema războiului din Iran se adâncește între președintele Donald Trump și Europa, comentează Reuters, potrivit

Pentagonul a declarat că decizia „vine în urma unei analize amănunțite a poziției forțelor Departamentului (Apărării) în Europa și este o recunoaștere a cerințelor teatrului de operațiuni și a condițiilor de pe teren”.

Trump a amenințat cu o reducere a forțelor la începutul acestei săptămâni, după un schimb de replici cu cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat luni că iranienii umilesc SUA în discuțiile pentru a pune capăt războiului care durează de două luni și că nu înțelege ce strategie de ieșire urmează Washingtonul.

Reamintim faptul că la finalul lunii octombrie 2025, administrația SUA a anunțat retragerea a 800 de soldați din România.

Un oficial de rang înalt al Pentagonului, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că retorica germană recentă a fost „nepotrivită și nefolositoare”.

„Președintele reacționează pe bună dreptate la aceste remarci contraproductive”, a spus oficialul.

Germania, HUB european pentru soldații SUA

Germania găzduiește aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulți decât oriunde altundeva în Europa.

Oficialul a declarat că reducerea va aduce numărul de militari americani din Europa la nivelurile de dinainte de 2022, înainte ca invazia Rusiei în Ucraina să declanșeze o creștere a numărului de trupe, decisă de președintele de atunci, Joe Biden.

Oficialul a prezentat decizia și în contextul presiunilor administrației Trump ca Europa să devină principalul furnizor de securitate de pe continent. Cu toate acestea, decizia reprezintă încă un avertisment serios cu privire la disponibilitatea lui Trump de a răspunde la percepția de lipsă de loialitate din partea aliaților.

Reuters a relatat în exclusivitate săptămâna trecută despre un e-mail intern al Pentagonului care prezenta opțiuni pentru pedepsirea aliaților NATO despre care Washingtonul consideră că nu au reușit să sprijine operațiunile SUA în războiul cu Iranul, între care suspendarea Spaniei din NATO și revizuirea poziției SUA cu privire la revendicarea de către Regatul Unit asupra Insulelor Falkland.

Urmează și alte țări?

Nu este clar dacă vor urma mai multe retrageri din Europa. Joi, Trump a răspuns cu un „probabil” atunci când a fost întrebat dacă ar lua în considerare retragerea trupelor americane din Italia și Spania.

Luna trecută, el a amenințat că va impune un embargou comercial complet asupra Spaniei, unde conducerea socialistă a declarat că nu va permite ca bazele sau spațiul său aerian să fie folosite pentru a ataca Iranul. Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Stația Navală Rota și Baza Aeriană Moron.

Trump s-a înfruntat, de asemenea, cu premierul italian Giorgia Meloni pe tema războiului din Iran și a criticilor lui Trump la adresa papei Leon al XIV-lea. Președintele SUA a declarat în aprilie că Meloni, cândva un susținător puternic al lui Trump, nu are curaj și a dezamăgit Washingtonul.

Trump i-a criticat și pe aliații NATO pentru că nu și-au trimis navele să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz. Calea navigabilă, un punct de blocare pentru transporturile globale de petrol, a rămas practic închisă în timpul conflictului din Iran, provocând tulburări pe piață și perturbări fără precedent ale aprovizionării cu energie.

„Președintele a fost foarte clar în ceea ce privește frustrările sale legate de retorica aliaților noștri și de eșecul de a oferi sprijin operațiunilor americane de pe urma cărora profită și ei”, a declarat oficialul de rang înalt al Pentagonului.

Merz a declarat că germanii și europenii nu au fost consultați înainte ca SUA și Israelul să înceapă să atace Iranul pe 28 februarie și că ulterior i-a transmis direct lui Trump scepticismul său cu privire la conflict.

Trump dorea de multă vreme să reducă prezența trupelor americane în Germania. El a insistat pentru o reducere cu aproximativ 12.000 de soldați la sfârșitul primului său mandat, dar această reducere nu a fost niciodată implementată. Trump a pierdut alegerile, iar Biden a revenit asupra planului.

Anunțul lui Trump de miercuri că revizuiește nivelurile trupelor americane din Germania i-a surprins pe oficialii militari germani care au vorbit cu Reuters, invocând ceea ce au numit întâlniri constructive la Pentagon mai devreme în cursul zilei.

Aceștia susțin că Germania a făcut mai mult decât alți aliați pentru a sprijini războiul SUA în Iran, inclusiv prin aceea că a permis utilizarea bazelor și a acordat permisiune de survol. Germania găzduiește, de asemenea, un spital militar imens în Landstuhl.

La începutul acestei săptămâni, guvernul german a aprobat obiective cheie pentru bugetul său pe 2027, inclusiv un angajament ferm de creștere a cheltuielilor pentru apărare. Imran Bayoumi, un fost oficial al Pentagonului, a declarat că, deși reducerile din Germania nu au fost atât de drastice pe cât ar fi putut fi, acestea riscă totuși să divizeze și mai mult Statele Unite și Europa.

„Liderii europeni vor insista probabil mai mult pentru a-și consolida cheltuielile pentru apărare, considerând Washingtonul din ce în ce mai nesigur și nedemn de încredere”, a declarat Bayoumi, acum membru al Consiliului Atlantic.

Ca parte a deciziei de retragere a lui Trump, o echipă de luptă a brigadei aflată acum în Germania va fi retrasă din țară, iar un batalion de trageri cu rază lungă de acțiune pe care administrația Biden plănuise să înceapă să îl desfășoare în Germania la sfârșitul acestui an nu va mai fi desfășurat, a declarat oficialul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: