Două avioane F-16, în acțiune după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României.

Foto: DepositPhotos.com

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești după ce radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, a informat Ministerul Apărării Naționale, sâmbătă, 2 mai 2026..

„În dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina). Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești”, se arată într-un comunicat al MApN, care precizează că „radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail”.

Potrivit sursei citate, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 02.03.

Conform MApN, au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:50.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

