Clujenii au lăsat locurile curate după petrecerea de 1 mai 2026. Emil Boc: „Ca și cum nimeni nu ar fi fost”.

Mau mulți clujeni au sărbătorit ieri, 1 mai 2026 - Ziua Muncii, la grătar pe Valea Gârbăului sau la zona special amenajată de la Baza Sportivă Gheorgheni.

Mii de clujeni au petrecut de 1 mai 2026

„Mulți clujeni au petrecut ziua de 1 mai, aici (pe Valea Gârbăului - n. red.), la mici și grătare. Am venit să văd cum arată, dacă este curat. Și vreau să le mulțumesc și să îi felicit pe clueni pentru că au dat dovadă, de responsabilitate față de natură, iar locul este curat, ca și cum nimeni nu ar fi fost aici”, a spus Emil Boc, potrivit unui clip video publicat, sâmbătă, 2 mai 2026, pe pagina sa de Facebook.

Edilul a spus că natura este respectată la Cluj.

Potrivit acestuia, de 1 mai 2026, mii de clujeni s-au bucurat de natură, de prieteni, de familie și de momente frumoase la iarbă verde.

„Clujul frumos este meritul oamenilor care înțeleg că spațiul public este casa noastră comună!

Fiecare gest contează:

o pungă strânsă

un PET aruncat la coș

un loc lăsat curat după o zi frumoasă

Lucrurile mari încep cu gesturi mici. Vă mulțumesc tuturor celor care au ales responsabilitatea și bunul simț. Împreună păstrăm Clujul verde, curat și demn de generațiile care vin!”, a conchis Emil Boc.

