Universitatea Cluj speră în continuare la titlu. „Studenții” au dat lovitura pe final cu FC Argeș.

Universitatea Cluj a câștigat scor 1-0, sâmbătă seara, 2 mai 2026, împotriva FC Argeș.

„U” Cluj a câștigat acasă cu FC Argeș, sâmbătă, 2 mai 2026 | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

„U” Cluj câștigat, acasă, cu FC Argeș, în etapa a șaptea a Play-Off-ului Superligii României.

Universitatea Cluj a început bine meciul, însă prima ocazie le-a aparținut oaspeților, în minutul 10, dar Coubiș a blocat un șut periculos. „Studenții” au încercat să desfacă defensiva echipei adverse, însă argeșenii s-au apărat bine.

Gazdele au dominat clar la capitolul posesie, peste 60% în primele 20 de minute. Prima ocazie a „Șepcilor roșii” a venit dintr-un corner, unde Capradossi a trimis cu capul puțin peste poartă.

Scorul la pauză a rămas neschimbat, 0-0.

Studenții au avut o ocazii periculoase imediat la revenirea de la cabine, prin Stanoev, care a tras paralel, iar apoi, Mendy a ratat două șanse în 2 minute.

Clujenii au apăsat pedala de accelerație și a stat mai multe minute în careul oaspeților, în încercarea de a înscrie.

În minutul 83, Macalou putea deschide scorul, însă a lovit prost mingea din interiorul careului advers.

În cele din urmă, Universitatea Cluj a marcat golul victoriei în minutul 90 plus 2, din penalty, prin decarul Dan Nistor, care a înscris pentru 1-0.

Lovitura de la 11 metri a fost obținută de căpitalul Alexandru Chipciu.

Astfel, „U” Cluj ajunge la 42 de puncte cu această victorie, la egalitate cu Universitatea Craiova și pune presiune pe olteni, în lupta pentru titlu. Trupa din Bănie va juca acasă, mâine, 3 mai 2026, împotriva Dinamo București.

