Fosta judecătoare Camelia Bogdan contestă modul în care a fost înregistrat apelul în dosarul revizuirii lui Dan Voiculescu

Tribunalul București a înregistrat sub formă de contestație apelul pe care l-a declarat fosta judecătoare Camelia Bogdan în dosarul de revizuire deschis de mogulul Dan Voiculescu în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

În acest dosar, de care Dan Voiculescu nu a dorit să se afle – numele său fiind anonimizat de pe portalul instanțelor la cererea acestuia – fosta judecătoare Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat în 2014, arată că are statut de parte vătămată, informează Presshub.ro

În acest sens, Bogdan a cerut Tribunalului București să rectifice calea de atac și reclamă „nereguli grave apărute în gestionarea dosarelor 446/3/2026 și 446/3/2026/a1”.

Contestația a fost depusă în contextul în care Tribunalul București a admis săptămâna trecută, în principiu, o cerere formulată de Dan Voiculescu de revizuire și rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care omul de afaceri a fost condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare, din care a executat efectiv trei ani și zece luni.

De altfel atât pe portalul instanțelor, cât și în cuprinsul deciziei, numele lui Dan Voiculescu a fost anonimizat.

Ce contestă Camelia Bogdan?

„Pe portalul instanței, la dosarul 446/3/2026/a1, înregistrat la data de 06.03.2026, apare mențiunea: „Cale de atac: Contestație (NCPP)” Această calificare este eronată, întrucât eu am declarat apel, nu contestație, nu am atacat nicio măsură de cameră preliminară, am atacat o soluție pe fond, prin care instanța a „admis în principiu”, dar în realitate a soluționat fondul revizuirii, stabilind implicit vinovăția mea. Solicit rectificarea imediată a calificării căii de atac în apel, conform art. 409 lit. f) C.proc.pen.”.

Fosta judecătoare Camelia Bogdan cere rectificarea citativului și introducerea ca parte-apelantă și mai cere să i se precizeze de ce nu i-a fost acordat accesul la dosar înainte de pronunțarea soluției din 4 martie 2026, cine a dispus restricționarea accesului și în ce temei legal.

O altă petiție a Cameliei Bogdan este adresată Curții de Apel București.

Dosarul de revizuire a lui Dan Voiculescu, pe masa magistratului care îl „judecă” pe Vanghelie

Dosarul de revizuire a lui Dan Voiculescu este judecat de Ana Maria Sprîncu de la Tribunalul București, mai notează Presshub.ro

Ea a fost transferată în 2018 de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM ) de la Judecătoria Craiova la Judecătoria Sector 4, fiind preferată altor 50 de judecători care vizau respectivul post. Transferul a fost semnat de Simona Marcu, fost președinte al Consiliului.

Tot judecătoarea Sprîncu are repartizat dosarul „Economat” în care este judecat în procedură de Cameră preliminară fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, dosar cu un prejudiciu de 121 milioane de lei.

Sprijin de la Lia Savonea

Fosta judecătoare Camelia Bogdan a făcut cerere de intervenție în dosarul de revizuire în dosarul lui Dan Voiculescu, caz care se judecă la Tribunalul București.

Ea arată că cererea de revizuire depusă de Dan Voiculescu se bazează pe o presupusă „constatare a vinovăției” sale, decizie pronunțată la 11 septembrie 2025 de Lia Savonea, judecător de cameră preliminară din cadrul ÎCCJ, actual președinte al instanței supreme.

Bogdan mai arată că ea nu a avut nici calitate de suspect, nici drept la apărare, iar Savonea s-a substituit instanțelor de fond și de apel.

În 2014, Camelia Bogdan, împreună cu Mihai Alexandru Mihalcea, a pronunțat Decizia nr. 888/8.08.2014 a Secției a II-a penale a Curții de Apel București, privind confiscarea produsului infracțiunii de spălare de bani în favoarea statului în dosarul ICA.

