EXCLUSIV | S-a aflat cât de gravă e accidentarea lui Sheriff Sinyan suferită în meciul cu Dinamo!

CFR Cluj a câștigat luni seară contra lui Dinamo, scor 2-0, și încheie sezonul regulat pe locul 4.

Sheriff Sinyan, fundașul celor de la CFR Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Ardelenii și-au asigurat prezența în play-off încă de etapa trecută, când au câștigat pe terenul celor de la Farul. După un început dezastruos de sezon, CFR și-a revenit miraculos sub comanda lui Daniel Pancu.

Tehnicianul a ajuns la 11 victorii consecutive pe banca formației din Gruia și a transformat-o pe CFR într-o adevărată sperietoare pentru adversare. În ultimele patru luni și jumătate, de când Pancu e antrenorul echipei, vișiniii au înregistrat o singură înfrângere și un egal – în rest, victorii pe linie în campionat.

Demonstrația de forță a continuat și luni seara, contra lui Dinamo. Alb-roșii au rezistat doar șase minute în fața CFR-ului, care a punctat prin Muhar, apoi și-a majorat diferența în finalul primei reprize datorită lui Alibek Aliev.

Sinyan a ieșit accidentat

Antrenorul fostei campioane a primit și o veste nefericită în timpul meciului. În minutul 65, Sheriff Sinyan, unul dintre fundașii centrali de bază ai CFR-ului, a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit cu Marian Huja.

Din informațiile obținute de monitorulcj.ro, se pare că accidentarea stoperului nu este una gravă. Jucătorul din Gambia a simțit dureri în zona bicepsului femural și a fi decis să nu continue meciul pentru a nu agrava situația și de a rata următoarele meciuri.

Prima etapă din play-off-ul Superligii va avea loc la finalul acestei săptămâni. CFR Cluj se va deplasa pe Cluj Arena pentru duelul cu rivala din oraș, Universitatea, programat luni, de la ora 20:30.

