Iuliu Mureșan, categoric după a 11-a victorie consecutivă a CFR-ului: „Clubul este rețeta succesului!”

CFR Cluj a câștigat luni seară contra lui Dinamo, scor 2-0, și încheie sezonul regulat pe locul 4.

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Ardelenii și-au asigurat prezența în play-off încă de etapa trecută, când au câștigat pe terenul celor de la Farul. După un început dezastruos de sezon, CFR și-a revenit miraculos sub comanda lui Daniel Pancu.

Tehnicianul a ajuns la 11 victorii consecutive pe banca formației din Gruia și a transformat-o pe CFR într-o adevărată sperietoare pentru adversare. În ultimele patru luni și jumătate, de când Pancu e antrenorul echipei, vișiniii au înregistrat o singură înfrângere și un egal – în rest, victorii pe linie în campionat.

La finalul meciului, președintele echipei, Iuliu Mureșan, s-a declarat încântat de performanța echipei de a ajunge în play-off și crede că CFR ar putea câștigat chiar titlul de campioană în acest sezon.

„Ţinând cont că am pornit de pe locul al 14-lea, da, de la baraj, e bine că am crescut etapă de etapă şi că avem 11 victorii consecutive. Jucăm la „U” Cluj, abia aşteptăm meciul şi aţi văzut că azi am beneficiat şi de suportul publicului.

Ne-am bucurat că au susţinut echipa, ceilalţi au susţinut Dinamo şi am văzut o atmosferă frumoasă.

Noi am jucat bine, am controlat jocul şi ne bucurăm pentru 2-0 şi locul al patrulea. Felicit echipa, jucătorii au realizat aceste lucruri şi sper să continuăm aşa. Abia aşteptăm meciurile adevărate din play-off, derby-urile te fac să simţi că trăieşti în fotbal.

Dacă avem 11 victorii consecutive, de ce să nu sperăm că putem obţine încă opt sau nouă? Trebuie să luăm fiecare meci şi să câştigăm. Cred că echipa care ne va învinge prima va avea mult de suferit, că va fi un meci greu. Va veni şi o înfrângere la un moment dat, dar sper să vină în ultima etapă a play-off-ului.

(Echipele care se luptă pentru titlu) Craiova, o echipă foarte bună şi am simţit asta, „U” Cluj are şanse şi e o echipă puternică, iar Bergodi e un antrenor foarte bun şi au condiţii pentru a obţine performanţe în acest campionat.

Sigur, Rapidul mai este, mai e Dinamo, chiar dacă azi a pierdut. Important e că şi noi avem şansa noastră.

Acum, băieţii n-au mai strigat, că le-am mai dat ceva bani. Ne străduim să rezolvăm de fiecare dată. Tot clubul este reţeta succesului, că ne-am unit, faţă de situaţia găsită când am venit la club. Performăm, suntem uniţi şi se vede acest spirit de campioni la CFR”, a spus Iuliu Mureșan, la finalul meciului cu Dinamo.

