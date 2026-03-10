Cel mai influent pesedist, Lia Olguța Vasilescu și-a pus fotografie cu liberalul Crin Antonescu și vrea ieșirea social-democraților de la guvernare

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu și-a pus o fotografie de copertă pe Facebook cu liberalul Crin Antonescu, fost candidat PNL-PSD la alegerile prezidențiale din 2025.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, probabil cel mai influent pesedist, și-a pus fotografie cu Crin Antonescu pe cover-ul Facebook și a anunțat că va vota pentru ieșirea de la guvernare după ce va fi adoptat bugetul pe 2026, potrivit defapt.ro.

„Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin așa voi vota. Că țara are nevoie de buget, oricât de prost ar fi. Se rectifică după”, i-a spus Vasilescu unui comentator de pe pagina ei de Facebook, care o întrebase „De ce stați cu ei la guvernare și de ce îi lăsați să vă încalece în ultimul hal?”.

Olguța Vasilescu și-a schimbat, pe la 6 martie 2026, fotografia de copertă de pe Facebook - o ilustrație din Craiova - și a postat o imagine în care apare alături de fostul candidat PSD-PNL la președinția României, Crin Antonescu. Pe una din fotografiile ei de copertă apare Marcel Ciolacu, dar nu sunt imagini cu Sorin Grindeanu.

Reamintim faptul că Lia Olguța Vasilescu este soția lui Claudiu Manda, secretar general al PSD.

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu a evitat, ieri, 9 marte 2026, un răspuns legat de afirmațiile Olguței Vasilescu și a spus că aceasta este o opinie personală, iar decizia legată de ieșirea de la guvernare trebuie luată în urma consultărilor din cadrul Consiliului Politic Național și al consiliilor politice județene.

Însă PSD va convoca Consiliul Politic Național pentru duminica viitoare, când partidul urmează să stabilească poziția oficială față de proiectul de buget.

