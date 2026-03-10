Explozie la o sinagogă din Liege. Guvernul blegian a anunțat că este un act antisemit.

O explozie s-a produs în noaptea de 8 spre 9 martie, la o sinagogă din orașul belgian Liege.

O explozie s-a produs în noaptea de 8 spre 9 martie, la o sinagogă din orașul belgian Liege | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Guvernul belgian a denunțat „un act antisemit abject” după o explozie în noaptea de duminică spre luni (8 spre 9 martie 2026) în fața unei sinagogi din Liege, care a determinat parchetul federal să se autosesizeze, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.

Explozia s-a produs în jurul orei 04.00 (03.00 GMT) și nu s-a soldat cu răniți.

Însă originea sa criminală și faptul că viza comunitatea evreiască nu erau puse luni dimineață sub semnul îndoielii de către autorități.

„Explozia din fața sinagogii din Liege este un act antisemit abject care viza direct comunitatea evreiască din Belgia”, a reacționat ministrul de interne, Bernard Quintin, într-un mesaj pe platforma X.

„Ancheta judiciară este declanșată de parchetul federal. Măsurile de securitate în jurul unor situri similare vor continua să fie întărite”, a adăugat el.



Primarul din Liege, Willy Demeyer, a denunțat la rândul său „un act antisemit”.

„Toți cetățenii orașului Liege, indiferent care le sunt originile, se respectă, și nu ținem să avem pe teritoriul orașului un import al conflictelor din alte părți”, a adăugat primarul pe postul public de radio RTBF.

O aluzie la războiul din Orientul Mijlociu, declanșat pe 28 februarie de loviturile americane și israeliene asupra Iranului, și care a antrenat ulterior numeroase tiruri cu rachete și drone ale Teheranului asupra țărilor din Golf.

Explozia s-a produs în fața sinagogii de pe strada Léon Frédéricq și ferestrele mai multor clădiri au fost pulverizate.

Nu există niciun rănit și s-au înregistrat „numai pagube materiale”, potrivit poliției din Liege, care a stabilit rapid un perimetru de securitate.

„Ancheta a ajuns la nivel federal”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a parchetului federal, care în Belgia răspunde de dosarele de criminalitate organizată și de terorism.

Parchetul ar urma să comunice mai mult despre acest caz în cursul zilei, notează AFP.

Anchetatorii poliției judiciare federale specializați în antiterorism au fost desfășurați la fața locului, potrivit RTBF.

Sinagoga, construită în 1899, este de asemenea un muzeu care prezintă diverse obiecte de cult și reprezentative pentru cultura și istoria comunității evreiești la Liege, potrivit site-ului său.

În Belgia, comunitatea evreiască numără circa 50.000 de persoane, în principal în Anvers și Bruxelles, și locurile sale de cult fac obiectul unor măsuri de securitate întărite punctual în ultimii ani.

Președinta Parlamentului European: „Orice amenințare pentru statele UE este inacceptabilă”

Totodată, după acest eveniment, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a spus că orice amenințare a Iranului pentru statele UE este total inacceptabilă.

„Când hotărârea noastră este pusă la încercare, vom vedea ceea ce vedem acum - Europa acționând ca unul”, a declarat Roberta Metsola, luni, 9 martie 2026.

