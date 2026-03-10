Unirea Dej a transferat un portar crescut la CFR Cluj!

Unirea Dej, echipă care evoluează în Liga 3, a ajuns la o înțelegere cu portarul Alexandru Uțiu (22 de ani).

Alexandru Uțiu, noul portar al Unirii Dej / Foto: FC Unirea Dej Facebook

Unirea Dej a mai bifat un transfer în această perioadă de mercato.

După ce l-au pierdut pe Haralambie Mociu, portarul de bază în prima parte a sezonului, ardelenii îl aveau între buturi ca variantă principală pe Eusebiu Urian, un goalkeeper în vârstă de 19 ani, crescut de academia clubului.

În acest sezon, gruparea antrenată de Dan Bucșă s-a văzut nevoită să transfera un înlocuitor pentru portarul trecut pe la UTA Arad, iar luni la prânz au anunțat că au ajuns la o înțelegere cu Alexandru Uțiu (22 de ani),

Crescut în academia celor de la CFR Cluj, portarul care măsoară 1,92 metri a evoluat ultima oară la CSM Focșani, echipă retrogradată la finalul sezonului trecut în Liga 3.

Uțiu nu a apucat să debuteze pentru formația din Gruia, iar după plecarea de la Cluj a mai bifat experiențe pentru Gaz Metan Mediaș, Oțelul Galați și AFC Hermannstadt.

