Clujean salvat din infern. El și alți 4 români au fost escortați dintr-o zonă a Pakistanului unde își puteau pierde viața: „Plecăm de «acasă» spre casă”.

Un clujean și alți patru români au fost salvați cu succes de la 7.000 metri înălțime, într-o zonă foarte periculoasă a Pakistanului.

Un clujean și alți patru români, salvați din infern | Foto: Facebook, Dan Stoenescu

Astfel, aventura clujeanului Septimiu Bizo și a a altor patru români, în nordul Pakistanului, în Gilgit Baltistan a ajuns la final.

Clujean salvat dintr-o zonă care a devenit loc în stare de asediu

„Am văzut locuri fascinante, animale incredibile, am cunoscut oameni deosebiți. Am ajuns prima dată acasă aici, în Islamabad, la Ambasada României, unde oameni minunați, care au aflat că noi suntem într-o zonă care peste noapte a devenit loc în stare de asediu, din cauza frământărilor globale, au făcut totul posibil ca să ne scoată din zona de conflict și să ne aducă în siguranță. Noi eram în locuri izolate, lipsite de mijloace de comunicare, nu știam prea bine ce se întâmplă în jurul nostru. De îndată ce am început comunicarea cu Ambasada, forțe impresionante ale autorităților pakistaneze, ne-au contactat și ne-au adus, după o operațiune de vreo 48 de ore, de nesomn, drumuri grele, incertitudine în locuri sigure.Sunt mândru de profesioniștii care ne-au ajutat atunci când siguranța noastră a fost incertă. Mulțumim din suflet domnului Ambasador Dan Stoenescu, Consulului General Claudiu Cucu și D-nei Oana Ursache. Plecăm de «acasă» spre casă”, a spus clujeanul Septimiu Bizo, medic stomatolog, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Astfel, Dan Stoenescu a anunțat astăzi dimineață, marți, 10 martie 2026, că Ambasada României la Islamabad a încheiat cu succes o operațiune complexă de repatriere a clujeanului și a celorlalți patru români.

„Având în vedere recentele evoluții regionale și înrăutățirea situației de securitate din zonă - legate de conflictele din Orientul Mijlociu, pe de o parte, și problemele de securitate de la frontiera dintre Pakistan și Afganistan, pe de altă parte - relocarea și întoarcerea lor imediată a fost prioritizată”, a spus Dan Stoenescu, într-o postare publicată pe pagina lui de Facebook.

Acești cinci cetățeni români au intrat în Pakistan pe 24 februarie.

Ambasada, în colaborare cu administratia locala Gilgit Baltistan, poliția locală și reprezentantii armatei pakistaneze au reușit localizarea acestor indivizi și relocarea lor în siguranță prin Valea Usha - Gilgit - Islamabad.

Au vrut să vadă „leopardul zăpezilor”

Clujeanul Septimiu Bizo a spus, vineri, 6 martie 2026, că se afla acolo pentru a vedea „leopardrul zăpezilor”, ceea ce s-a și întâmplat.

„Leopardul zăpezilor”, fotografiat în Munții Karakoram, Pakistan, de către un clujean | Foto: Facebook, Septimiu Bizo

„Aventura de căutare a leoparzilor de zăpadă din Karakoram se apropie de final, dupa 7 zile felinele au apărut”, a spus Bizo.

