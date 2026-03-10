Umbră pentru verile de la Electric Castle. 2.500 de copaci, plantați într-o zi la Bonțida.

Organizatorii Electric Castle continuă demersurile pentru a transforma EC Village într-un spațiu mai prietenos cu natura. Pe 28 martie va avea loc o nouă acțiune de plantare, în cadrul căreia vor fi plantați 2.500 de arbori în campingul festivalului.

2.500 de copaci, plantați într-o zi în campingul festivalului | Foto: Electric Castle

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu care își propune plantarea a 10.000 de copaci pe o suprafață de aproximativ zece hectare, cu scopul de a crea mai multe zone umbrite și spații naturale pentru participanții la festival.

„În fiecare vară, Electric Castle transformă EC Village într-o comunitate temporară pentru mii de oameni. Proiectul de împădurire își propune ca acest spațiu să devină, an de an, mai verde și mai confortabil pentru cei care îl numesc, pentru câteva zile, «acasă». Acțiunea din 28 martie reprezintă următoarea etapă a proiectului, după plantările realizate anterior, și marchează continuarea angajamentului festivalului pentru inițiative de sustenabilitate și pentru dezvoltarea responsabilă a infrastructurii de camping. Împreună cu Banca Transilvania, am început un proiect prin care ne propunem să plantăm 10.000 de copaci pe aproximativ zece hectare, pentru a crea mai multe zone umbrite și spații naturale în campingul festivalului. Pe 28 martie ne întoarcem în EC Village pentru următoarea etapă: plantăm încă 2.500 de arbori”, transmit organizatorii festivalului.

The Cure și Twenty One Pilots vin la Electric Castle!

Electric Castle 2026 aduce pe scenă legendele The Cure și energia Twenty One Pilots. Electric Castle anunță artiștii ce sunt cap de afiș pentru vara 2026: twenty one pilots și The Cure sunt confirmați pentru ediția ce va avea loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida. Concertul twenty one pilots de la Bonțida va fi unul dintre ultimele susținute de trupă în Europa, înainte de a-și muta turneul pe alte continente, până în 2029.

La cea de-a 20-a ediție a UK Festival Awards, Electric Castle a câștigat titlul de Festivalul Internațional al Anului 2025.

Toate detaliile despre bilete și ultimele noutăți despre festival sunt disponibile pe site-ul festivalului.

