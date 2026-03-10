S-a stabilit data și ora la care va avea loc derby-ul Clujului dintre „U” și CFR!

Prima etapă din play-off-ul Superligii le va aduce față-n față pe cele două rivale din Cluj.

CFR Cluj a câștigat ultimul meci dintre cele două echipe / Foto: monitorulcj.ro

Sezonul regulat a luat sfârșit odată cu meciul de luni seară dintre CFR Cluj și Dinamo, încheiat cu victoria ardelenilor, scor 2-0.

După înjumătățirea punctelor cele șase echipe din play-off, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, „U” Cluj, CFR și FC Argeș sunt despărțite de numai cinci lungimi, astfel că se anunță cel mai intens final de campionat de la implementarea acestui sistem.

S-a stabilit când se joacă derby-ul Clujului!

Prima etapă din play-off va cuprinde două dintre cele mai așteptate meciuri: Rapid – Dinamo și „U” Cluj – CFR. Duelul dintre cele două combatante din Cluj va fi cel care va trage cortina peste întreaga rundă.

Meciul Universitatea Cluj – CFR Cluj se va juca luni, 16 martie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Va fi al treilea meci dintre cele două echipe din acest sezon: prima dată s-a încheiat la egalitate, apoi vișiniii au triumfat (3-2) în derby-ul care s-a încheiat cu scandal în luna februarie.

Clasamentul la începutul play-off-ului:

1.Universitatea Craiova - 30 puncte

2.Rapid - 28 puncte

3.Universitatea Cluj - 27 puncte

4.CFR Cluj - 27 de puncte (a beneficiat de rotunjire)

5.Dinamo - 26 de puncte

6.FC Argeș - 25 puncte

