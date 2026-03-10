Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola: „Orice amenințare a Iranului pentru statele UE este total inacceptabilă”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a spus că orice amenințare pentru statele membre ale UE este total inacceptatbilă

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola condamnă atacurile Iranului | Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Orice amenințare pentru statele membre ale Uniunii Europene este total inacceptabilă și atunci când hotărârea noastră este pusă la încercare, vom vedea ceea ce vedem acum - Europa acționând ca unul, a declarat luni seară, 9 martie 2026, președinta Parlamentului European, în deschiderea sesiunii plecare a PE la Strasbourg, referindu-se la evenimentele în desfășurare din Iran și regiunea Orientului Mijlociu, potrivit Agerpres.ro.

Președinta PE a ținut să transmită un mesaj de solidaritate cu Ciprul.

„Știm că oamenii din Cipru sunt îngrijorați și vreau să spun fără echivoc: nu sunteți și nu ați fost niciodată singuri. Solidaritatea european este reală, tangibilă și de partea voastră. Vom trimite cel mai clar mesaj că Europa este fermă și unită, pentru că securitatea Ciprului este securitatea Uniunii Europene'', a spus Roberta Metsola.

Potrivit eurodeputatei malteze, atacurile nediscriminatorii efectuate de Iran asupra statelor din Golf sunt condamnabile și constituie acțiuni ale unui regim disperat, a cărui intenție este de a răspândi haos în regiune.

„Acest parlament are o istorie a solidarității cu poporul iranian - de la câștigători ai Premiului Saharov și discursuri în această sală de Ziua Internațională a Femeii la cererile noastre de sancționare a regimului și inițiativa noastră de a include Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste. Și știu că vom continua să susținem dorința poporului iranian de a trăi în libertate și de a-și alege destinul”, a afirmat președinta PE.

Pe de altă parte, ea a denunțat violența politică, alimentată de hiperpolarizarea existentă în mediul online și de retorica urii care face ca oamenii să fie atacați, vizați și în unele cazuri uciși.

„Acest Parlament condamnă violența politică în termenii cei mai clari, oriunde are loc și din orice direcție vine. Acest Parlament este împotriva violenței politice fără nicio excepție și vreau să subliniez că orice diferențe politice trebuie să fie soluționate în arena dezbaterii publice, fără a recurge vreodată la comportament agresiv sau violență, și mă aștept ca toți membrii acestui parlament să fie cele mai bune exemple în această privinț”, a încheiat președinta Parlamentului European.

Președinta Parlamentului European a reacționat după explozia de la sinagoga din Liege

Declarațiile președintei PE vin după ce Guvernul belgian a denunțat „un act antisemit abject” după o explozie în noaptea de duminică spre luni (8 spre 9 martie 2026) în fața unei sinagogi din Liege, care a determinat parchetul federal să se autosesizeze.

Explozia s-a produs în jurul orei 04.00 (03.00 GMT) și nu s-a soldat cu răniți.

