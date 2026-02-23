A fost RESPINSĂ moțiunea împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu

Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, a fost respinsă.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu rămâne în Guvernul României a |Foto: DepositPhotos.com

Senatul a respins, luni, moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

S-au înregistrat 44 voturi pentru, 59 contra și o abținere.

Ministrul Oana Țoiu nu a participat la dezbateri, fiind la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe. Din partea MAE a fost prezentă Clara Volintiru, secretar de stat.

Moțiunea simplă formulată de senatorii Opoziției împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru „modul defectuos, ideologizat și necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur va fi dezbătută și votată, luni, 23 FEBRUARIE 2026, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ.



Dezbaterea moțiunii simple formulate de senatorii Opoziției împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a început, luni, în plenul Senatului, din partea MAE fiind prezentă secretarul de stat Clara Volintiru.



Moțiunea vizează, potrivit inițiatorilor, „modul defectuos, ideologizat și necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur.



Documentul, intitulat „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”, este semnat de 43 de senatori (PACE - Întâi România, AUR și neafiliați).



Moțiunea, citită de senatorul PACE-Întâi România Daniel-Paul Gheorghe, a primit aviz negativ din partea Comisiei de politică externă a Senatului.



Oana Țoiu a anunțat că nu va participa la dezbateri, din cauza unei agende externe încărcate. Secretarul de stat în MAE Clara Volintiru va fi prezentă în locul ministrului.



Țoiu a subliniat, într-un mesaj pe Facebook, că nu a renunțat la participarea la Consiliul Afaceri Externe pentru a transmite un mesaj „clar” din partea României privind temele aflate pe agenda întâlnirii.

